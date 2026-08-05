Za neke tužan dan: "Imala sam 14 godina, sjećam se kad su mi javili da je brat poginuo. Oluja je za mene prebolna"

U Kninu se danas obilježava 31. godišnjica vojno-redarstvene operacija Oluja, a sjećanja i poruke neki od onih koji su došli na obljetnicu iznijeli su i za kamere Nove TV.

Sestra poginulog branitelja Alisa Krle Čorak kroz suze je ispričala zašto je Oluja za nju bolna uspomena.

"Tada sam imala 14 godina. Sjećam se tog dana kad su mi javili da je brat poginuo. Otišao je dva-tri dana prije, više se nismo vidjeli. Na Ljubovu je poginuo, u Gospiću. Imao je 24 godine. Oluja je za mene preteška i prebolna. Znam da se ljudi raduju i vesele, ali nama je ovaj dan pretežak i prebolan", rekla je Krle Čorak.

Slavica Grđan iz Slavonskog Broda poručila je da u Knin treba doći.

Slavica Grđan Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovdje treba doći, pokazati da smo mi snaga, mi smo pogon. Hrvatski branitelji i policija su pogon ove države", rekla je.