Dvije nesreće u Slavoniji, ima ozlijeđenih: Vozač sletio s ceste, drugi naletio na pješaka

Dvije prometne nesreće dogodile su se u četvrtak ujutro na istoku Hrvatske.

Prema informacijama PU požeško-slavonske, u Zrinskoj ulici u Požegi došlo je do naleta automobila na pješaka.

Pješak je pri udaru ozlijeđen te je prevezen na pružanje liječničke pomoći.

Prometna nesreća dogodila se i u Kutjevu, između naselja Kula i Poreč, kada je kombi sletio s ceste.

Pri nesreći su dvije osobe ozlijeđene, koje su također prevezene na pružanje liječničke pomoći.

Na oba mjesta nesreće slijedi očevid, potvrdila je policija.