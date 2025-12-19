Dvije nesreće u Slavoniji, ima ozlijeđenih: Vozač sletio s ceste, drugi naletio na pješaka

Dvije prometne nesreće dogodile su se u četvrtak ujutro na istoku Hrvatske. Prema informacijama PU požeško-slavonske, u Zrinskoj ulici u Požegi došlo je do naleta automobila na pješaka. Pješak je pri udaru ozlijeđen te je prevezen na pružanje liječničke pomoći. Prometna nesreća dogodila se i u Kutjevu, između naselja Kula i Poreč, kada je kombi sletio s ceste. Pri nesreći su dvije osobe ozlijeđene, koje su također prevezene na pružanje liječničke pomoći. Na oba mjesta nesreće slijedi očevid, potvrdila je policija.