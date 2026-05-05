Nove dojave o bombama u Zagrebu: Policija na terenu

Policija je zaprimila tri nove dojave o bombama u Zagrebu, a među lokacijama koje su bile na meti našlo se i Gradsko poglavarstvo.

Dojave su stigle putem e-maila, a policija je odmah izašla na teren. Provjerama na dvije lokacije, od kojih je jedna Gradsko poglavarstvo, utvrđeno je da su bile lažne.

Podsjetimo, proteklih tjedana diljem zemlje zabilježene su stotine lažnih dojava o bombama. Na meti su bili vrtići, osnovne i srednje škole...

Policija je u sklopu istrage uhitila trojicu mladića, od kojih su dvojica maloljetna, a sumnjiči ih se za kazneno djelo terorizma.