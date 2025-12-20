Djelatnici bolnice dijelili obroke u pučkoj kuhinji: "U predblagdansko vrijeme brojni pregrizu sram..."

Djelatnici pučke kuhinje na Svetom Duhu svakodnevno pomažu najpotrebitijima i pokazuju što znači briga za bližnje.

Veliko srce u subotu su pokazali i zaposlenici bolnice Sveti Duh, koji su korisnicima kuhinje dijelili obroke.

Program su upotpunili i pjesmom, uz domaćeg pijanista Vitomira Ivanjeka.

"U predblagdansko vrijeme dolazi puno ljudi kojih je sram doći ovdje, ali za blagdansko vrijeme pregrizu sram i osjećaju se kao da su u vlastitom domu, da ih nitko ne osuđuje", kaže fra Vilček Novački, v.d. voditelja Pučke kuhinje Sveti Duh.

"Kroz 12. mjesec prikupljamo priloge i osiguravamo obrok za 500 korisnika kuhinje. Plus slatki dio, kuhano vino i naš mali koncert božićnih pjesama", kaže Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara.

