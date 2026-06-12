Manekenka nestala prije 11 godina, a njezino ime sada se spominje u zloglasnim spisima: "Svidjet će ti se"

Njemačka manekenka koja je nestala prije gotovo 11 godina pojavila se u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa u rujnu 2025. To je pojačalo strah njezine obitelji za sudbinu koju je doživjela.

Žena, identificirana samo kao Michele, napustila je obiteljski dom u rujnu 2015., kada je imala 22 godine, i od tada se o njoj ništa nije čulo. Svojoj obitelji nije rekla kamo ide ili koliko je dugo neće biti.

Dugo je bila u kontaktu s regruterom za modele po imenu Daniel Siad, koji je imao veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Milijunaš je umro u pritvoru 2019. godine čekajući suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja maloljetnika.

Prema Epsteinovim dosjeima, Siad je poslao najmanje dvije poruke pokojnom pedofilu 2014., odnosno godinu dana prije nego što je nestala, piše Daily Mail.

U veljači je, čini se, poslao Epsteinu fotografiju njemačke manekenke i napisao: "Imam samo ovu njezinu sliku snimljenu u Dubaiju." Epstein mu je zahvalio što je poslao fotografiju.

Sljedećeg mjeseca Siad je pisao financijeru o Michele: "Ona je djevojka koju dobro poznajem. Vrlo cool, sjajna... osoba. Svidjet će ti se."

Spiegel je rekao da nema dokaza da je Michele ikada upoznala milijunaša. A dva bivša asistenta Jeffreyja Epsteina rekla su da nikada nisu vidjeli Michele.

Michelina obitelj prijavila je njezin nestanak policiji mjesec dana nakon što je malda žena otišla i nije se javljala. Međutim, njemački zakon nalaže da se aktivna potraga može provesti samo ako postoje dokazi o mogućem zločinu.

Tek nakon objavljivanja Epsteinovih dosjea obitelj je dobila nekakav trag o Michele.

Vlado, njezin otac, rekao je da on i njegova supruga Annett, od koje je sada rastavljen, očajnički žele ponovno pronaći kćer: "Toliko nam je važno da je ponovno pronađemo – bez obzira na situaciju."

Roditelji su otkrili da je Michele još kao tinejdžerica sanjala o karijeri modela. Michele se preselila u Dubai 2012. godine i rekla majci da radi kao konobarica. Također joj je rekla da je ondje upoznala Siada i otkrila da za njega radi kao pratilja.

Bivša Micheleina kolegica rekla je da ju je Siad stalno zvao i verbalno vrijeđao: "Imala sam dojam da je bila pod velikim pritiskom."

Nakon toga vratila se u Njemačku i, nakon rehabilitacije, planirala pronaći posao. Ali to se nikada nije ostvarilo. Nestala je bez upozorenja.

Siad je pod istragom u Francuskoj, optužen za pomaganje Epsteinu u trgovini i zlostavljanju žena. On poriče optužbe.

Der Spiegel je izvijestio da se Siadovo ime često pojavljuje u Epsteinovim dosjeima, u e-porukama u kojima je Epsteinu slao fotografije žena i njihove tjelesne mjere, hvaleći njihovu ljepotu.