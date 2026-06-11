Iznad glave im kruže dronovi, po selu se buši, a njih nitko ništa ne pita: "Država želi da u Hrvatskoj ostanu mlade obitelji, a tjeraju nas odavde"

"Mi smo sjedili, bio sam sa suprugom i s dvoje djece. Tu smo radili nešto i onda smo čuli dron pa smo ga išli pratiti, vidjeti odakle dolazi i onda smo ih tu zatekli. Tražio sam objašnjenja zašto mi ulaze na posjed, zašto su mi uništili klupu. Oni su rekli da će mi kupiti drugu, ja na to ne pristajem jer to se ne može kupiti, takve stvari. Oni misle da se sve može novcem", ispričao je Mije Bajić iz Pecka.

Osim dronova, na nekoliko mjesta u Banovini vrše se bušenja tla u potrazi za vodom, reporterki Provjerenog Danki Derifaj rekli su mještani odlučni da ne daju svoju djedovinu.

Naime, svi su u strahu od najavljenog projekta Pantheon AI, najvećeg podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju koji je ovdje najavio poduzetnik Jako Andabak, koji godinama kupuje zemlju u njihovu kraju.

Andabak već godinama kupuje zemlju, ili on ili drugi za njega. Ljudima su mahom govorili da će tu biti stoka ili staklenici.

"Nakon toga svega vremena, prije mjesec dana izišla je druga verzija priče, da će to ići za pohranjivanje tih podataka i da će biti i solarni paneli", rekao je Dušan Poštić.

Provjereno: Dušan Poštić, Pecka Foto: Provjereno

"S tri strane smo okruženi Andabakom. Pokupovano je sa sjeverne, južne i istočne strane", istaknuo je Jovan Vojnović.

Gdje je ključna studija?

Osim što niti jedna institucija nije vidjela niti Studiju o utjecaju na okoliš niti ijedan dokument vezan za projekt, provjerom zemljišnih knjiga lako je doći do zaključka da Andabak nema niti okrupnjenu površinu najavljene veličine.

Provjereno: Projekt Pantheon AI - 5 Foto: Provjereno

Iako je pokupovao desetke čestica na području sela Pecka i Crni Potok, velik broj njih još uvijek je okružen privatnim zemljištima, ali i nizom ogromnih površina u vlasništvu Republike Hrvatske.

"Iako oni govore da će gradnja biti gotova za dvije godine, oni to govore na temelju lijepih želja. Ja ne znam kako bih drugačije rekao. Kad vi nemate ni jedan jedini papir koji to jamči, a jako ste samouvjereni s obzirom na iznose i s obzirom na rokove, ne znam na temelju čega oni grade to samopouzdanje kad je projekt tek praktički krenuo", istaknuo je novinar Danijel Prerad.

Provjereno: Projekt Pantheon AI - 3 Foto: Provjereno

Greenwolt, sadašnji Andabakov partner, za solarnu elektranu javio se 2023. godine pa im nije prošlo. Iduće godine Andabakova tvrtka Sunčani izvori također je predala zahtjev za solarnu elektranu na tom području, no to još uvijek nije prošlo. Ali 2026. godine prošao je projekt podatkovnog centra, koji zvuči nestvarno, i uz njega solarna elektrana.

"Država želi da u Hrvatskoj ostanu mlade obitelji, mladi bračni parovi s djecom, a na kraju nas tjeraju odavde i gdje ću ja onda?" upitao je Milan Zdjelar iz Crnog Potoka.

Više o ovoj temi možete pogledati u reportaži Danke Derifaj.