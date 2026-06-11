Godinama je slovila za spasiteljicu životinja, no onda je otkriven horor: "Kolegica je ušla u kuću, našla je vreće za smeće..."

Još se javnost nije oporavila od slučaja Učka, gdje je od serijskih mučitelja životinja spašeno 47 pasa i 6 mačaka, a nezamisliv je horor otkriven sasvim slučajno. Pa se dogodio vatrogasac s područja Bala koji je ostavio pse da umiru bez hrane i vode, zavezani. Par dana kasnije slučaj iz Nadina, gdje čovjek drži pse u neadekvatnim uvjetima, gdje su oduzeti i spašeni 31 pas i dvije mačke iz mraka i fekalija.

Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 3 Foto: Provjereno

Istovremeno u Dvoru na Uni, kod poznate volonterke u registriranoj udruzi za zaštitu životinja, otkriven je još veći užas, opet posve slučajno, iako je bila prijavljivana.

Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 9 Foto: Provjereno

"Oni su u kavezu, ne mogu se okrenut, bez hrane, bez vode, treba mu dosta dana da umre, znači u mukama su umrli. Mačku jednu su pojeli znači cijelu leđnu moždinu su joj pojeli, a ona je umrla nakon što je Ivana završila u pritvoru i nakon što je bila veterinarska inspekcija i nakon što se za sve to znalo”, govori za Provjereno Diana Primožić, iz Udruge Vis vitalis, koja je krenula u spašavanje pronađenih životinja.

I što je najgore, još je tu i dijete bilo, dijete je to sve vidjelo. Obitelj je bila i pod nadzorom zavoda za socijalnu skrb.

Privedena voditeljica udruge u Dvoru na Uni sumnjiči se za povredu djetetovih prava i mučenje i ubijanje 50 pasa. Makar bi broj mogao biti potencijalno i veći, ali to se možda i neće saznati, što samo svjedoči koliko je dugo agonija životinja trajala.

“Tako da je to jedan horor, neviđeni zločin u hrvatskoj”, kaže Primožić.

Policija je u Dvor na Uni došla po sasvim drugoj stvari i zatekla nešto što ne možete zamisliti ni u najluđim snovima. Mjesto je to za koje su se godinama skupljale donacije, volonterku gledali kao heroja tog zaboravljenog kraja. No posve je logično da jedna osoba ne može sama skrbiti o 50 ili 100 pasa.

Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 10 Foto: Provjereno

Marija Jakopanec iz zagrebačke udruge Rina pojašnjava. “To je problem i kod ljudi, psihički, vezala se za ovog psa, To nije dobrobit pasa. Mi smo tu da im pružimo dom i da ih pustimo i da otvorimo vrata za novog. Tada spašavamo dva života”.

Prošlu srijedu volonterka je završila u pritvoru. Veterinarska inspekcija naredila je Općini da nahrane i daju vodu preživjelim životinjama. Uključile su se udruge koje su u suradnji sa neprofitnim skloništima napravile akciju spašavanja pasa. I tada otkrili još više leševa nego što se prvotno mislilo.

“Mi smo došli po žive pse i pitali smo općinu jesu li leševe odnijeli?”, kaže Diana Primožić iz Udruge Vis vitalis.”Oni su rekli da jesu. Mi smo tamo hvatali te pse, slikali čipove da napravimo spisak, pakirali ih u transportere za prijevoz i onda je kolegica išla vidjet u kuću i sasvim slučajno je ona vidjela da su tamo vreće kao sa smećem i tu je nabrojala 19 leševa pasa na kraju, 19 čipova je očitala, ne možete svima očitat čip jer su se zalijepili za pod, ne možete ih preokrenuti, to je sad jedna masa svega”, prepričava užas kojeg zatekli.

Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 8 Foto: Provjereno

Na pitanje je li dobro, odgovara, “Tako da nismo dobro, onaj miris leševa, lako za fekalije, miris leševa nećemo dugo zaboraviti. Kolegice koje mogu dirati to, one su bacile i obuću u kojoj su hodale”.

Koliko je dugo to umiranje od gladi i žeđi trajalo teško je reći. Na imanju su pronašli kosture, u kući raspadnute lešine.

“Pas može 40 dana bez hrane, može i bez vode duže, ali onako, to je dva mjeseca procjena otprilike”, kaže Marija Jakopanec iz Udruge Rina.

I volonterka i Udruga više puta su bili prijavljivani. Inspektorat bi dolazio, pa čak i druge udruge uskakale, ali bezuspješno. 2020. dobila je zabranu nabavljanja novih pasa.

Jakopanec se prisjeća, “Bilo je negdje stotinjak pasa. 50 pasa smo uspjeli zajedničkim snagama udruga po cijeloj Hrvatski preuzeti, smjestiti i naći im i privremeni smještaje, kasnije i trajno udomit. I htjeli smo dalje da se smjeste i ostali psi, međutim, gospođa Ivana je odustala, nije dala više pristup”.

Nikola Arbutina, načelnik Općine Dvor kaže kako je Ivana bila poznata institucijama. "I veterinska inspekcija je dolazila na teren. Šta se desilo, vrlo mi je teško reći”. Općina je kroz godine pomagala s donacijama za cijepljenje.

Luka Oman iz Prijatelja životinja kaže kako je to još gora opcija. “Znači, kada onda lokalna zajednica još to prizna javno, dakle, u medijima da je ona znala za taj slučaj, ali evo sama nije zbrinula te životinje, nego ih je prepustila toj ženi, još i kao malo pomogla, jer naravno jeftinije je dat malo novaca ženi nego da osnuju sklonište, što su trebali i tako dalje”.

Iako imamo zakone koji jasno propisuju i uvjete i zaštitu životinja, isti se ne provode.

Luka Oman kaže kako zakon nema tko provoditi. “To je prebačeno na veterinarsku inspekciju koja naravno ne može ni napraviti ovo po zakonu o veterinarstvu, po zakonu o zdravlju životinja i sigurnosti hrane. I sada im dolazi zaštita životinja do njih. Njima je to naravno zadnja rupa nasvirali”.

Također gradovi i jedinice lokalne samouprave dužni su izgraditi svoja skloništa kako bi zakon provodili, imali pod kontrolom populacije životinja. No umjesto gradnje skloništa mnogi pribjegavaju tome da sklope ugovor s privatnicima, dakle tvrtkama, koje su, kako napominje Oman, profitne organizacije i njima je prvom mjestu profit. “Ali, grad je mogao itekako u roku od 20 godina napraviti vlastito sklonište i imamo dobrih primjera”.

I upravo iz te situacije gdje u mnogim tim profitnim skloništima stvari ne funkcioniraju na dobrobit životinja, dogodila nam se ekspanzija udruga i aktivista za zaštitu životinja. Pa smo tako imali priliku pratiti slučaj Žarkovica u Dubrovniku gdje je bilo previše pasa u ilegalnom skloništu iz najboljih namjera, ali opet tu nema dobrobiti životinja. Tu je i slučaju psihijatra u Splitu, pa u azil AS Eko u Šibeniku.

Marija Jakopanec iz Udruge Rina upozorava, “Moramo imati razliku između skloništa koje vode neprofitne udruge, i privatne koje su firme. Oni su u zakonu iščitali da stoji da pas mora biti cijelo vrijeme u skloništu, što je njima ide plus, jer se po danu plaća. Jedinica lokale samouprave plaća hvatanje, dovoženje, čipiranje, cijepljenje i sve, i onda se po danu se naplaćuje. Dok je kod neprofitnih skloništa, koje vode udruge, plaćanje paušalno, znači jednokratna uplata i to je to”.

Dakle općinama i gradovima bi trebalo biti u interesu da se psi iz skloništa udomljavaju, pogotovo kad nemaju vlastito sklonište, trošili bi manje našeg novca.

No ono što najviše izluđuje sve one koji rade po zakonu je što se za sve ove slučajeve znalo, a poduzelo gotovo ništa.

"Veterinarska inspekcija nije tu da spašava životinje, oni su tu da ljude štite od bolesti i tako”, pojašnjava Primožić.

Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 4 Foto: Provjereno

Tu su i komunalni redari koje nitko ne mora pustiti na privatni posjed. Zato svi upućuju apel da se osnuje inspekcija za zaštitu životinja.

“Kod nas samo gleda gdje će tko prebaciti lopticu, kaže Oman. “I onda komunalno redarstvo kaže, to nije naše, mi smo prijavili veterinarskoj inspekciji, pa veterinarska inspekcija, joj to treba komunalno redarstvo. Pa ono, više papira međusobno, koliko se vremena potroši da nije njihovo, nego da su se zajedno našli, ajmo srediti to kako treba da nam se nikad to više ne ponovi”.

Udruga Rina u Zagrebu preuzela je OFF tri psa spašena s Dvora na Uni. Slijepi, s upalama, izgladnjeli. Pravo je čudo da su preživjeli. “Počele su papati polako, samo što hranjenje mora ići svaki sat i po do dva, žlica po žlica, znači ne smiju nagle jesti, tako će hranjenje trajati desetak dana”. Danonoćna je to skrb koja zahtijeva posebne uvjete.

Uz svu ljubav prema psima i emociju koju izazivaju u nama, treba upaliti razum. Ne može jedna osoba skrbiti za 50, a kamoli stotinu pasa. Poanta je udomljavanje, a ne skupljanje pasa na takozvano sigurno.

Više ovoj priči pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Eme Branice.