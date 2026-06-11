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Godinama je slovila za spasiteljicu životinja, no onda je otkriven horor: "Kolegica je ušla u kuću, našla je vreće za smeće..."

Piše DNEVNIK.hr, 12. lipnja 2026. @ 00:11 komentari
Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 1
Provjereno: Zanemarene i zlostavljane životinje - 1 Foto: Provjereno
Nakon horora na Učki i u Istri - imamo novi! U Dvoru. Zajedničko im je jedno - životinje na rubu smrti, deseci leševa, jeli su jedni druge. Užas koji je teško opisati, a nad kojim su se zgražali i oni koji su se takvih scena nagledali. I još jedna zajednička poveznica. O tome da se nešto loše događa - bilo je prijava. Bilo je inspekcija. Bilo je čak i kazni! Pa se opet postavlja pitanje, što će nam zakon i silni propisi kad ih nitko ne poštuje?
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