Detalji antiinflacijskih mjera: Evo što se zamrzava i gdje se očekuju uštede

Vlada ide u borbu protiv inflacije. Vraća porez na ekstra profit. Slijede veća davanja i za paušalne obrtnike, ali i turistički sektor. Steže se remen. Nema povišica plaća do daljnjeg.

Država će s 50-postotnom stopom oporezivati prekomjernu dobit. Zatim, veća davanja za paušalne obrtnike s višim prihodima. Oni s manjim prihodima, ostaju u sadašnjem režimu. Vlada planira povećati minimalne iznose paušalnog poreza u turistički najrazvijenijim područjima. Dobra vijest za umirovljenike. Ukida se porez na dohodak na mirovine.

Zamrznut će se administrativne cijene do prvog kvartala iduće godine. Riječ je o različitim naknadama, pristojbama i cijenama koje određuje država.

Slijede i rezovi u proračunu. Osim dogovorenog, novog rasta plaća i socijalnih naknada u javnom i državnom sektoru do kraja prvog kvartala iduće godine - neće biti. Očekuju se uštede po ministarstvima.

Već postojeće energetske mjere - ostaju. Subvencioniranje struje, plina te ograničavanje cijena goriva.