FOTO/VIDEO Na Dane srpske kulture u Zagrebu stigli maskirani muškarci s kapuljačama

Uoči izložbe kojom se Dani srpske kulture otvaraju u Zagrebu, pred prostorijama Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, okupila se skupina maskiranih muškaraca.

Okupljeni su pjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skadirali "Za dom spremni", a na terenu je i policija.

Dnevnik Nove TV doznaje da se tijekom poslijepodneva, društvenim mrežama, širio poziv za okupljanje. Maskirani muškarci su se, nakon kraćeg vremena, udaljili.

Index piše da je u jednom trenutku jedan od maskiranih mladića pljunuo njihovu reporterku.

Srpskom kulturnom centru, gdje se održava otvaranje izložbe, više nitko ne može prići.

Podsjetimo, nakon što je manifestacija nasilno prekinuta u ponedjeljak u Splitu, sudac istrage je za devet muškaraca sudac odredio je jednomjesečni istražni zatvor.

Zbog takve odluke pravosudnih tijela, Torcida je, uz podršku dijela braniteljskih udruga, najavila veliki prosvjed na Rivi.