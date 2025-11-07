NOVI INCIDENT
FOTO/VIDEO Na Dane srpske kulture u Zagrebu stigli maskirani muškarci s kapuljačama
Piše I. B.,
07. studenoga 2025. @ 19:26
Maskirani muškarci okupili su se u Preradovićevoj ulici uoči otvaranja manifestacije Dani srpske kulture.
Uoči izložbe kojom se Dani srpske kulture otvaraju u Zagrebu, pred prostorijama Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, okupila se skupina maskiranih muškaraca.
Okupljeni su pjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skadirali "Za dom spremni", a na terenu je i policija.
Dnevnik Nove TV doznaje da se tijekom poslijepodneva, društvenim mrežama, širio poziv za okupljanje. Maskirani muškarci su se, nakon kraćeg vremena, udaljili.
Index piše da je u jednom trenutku jedan od maskiranih mladića pljunuo njihovu reporterku.
Srpskom kulturnom centru, gdje se održava otvaranje izložbe, više nitko ne može prići.
Podsjetimo, nakon što je manifestacija nasilno prekinuta u ponedjeljak u Splitu, sudac istrage je za devet muškaraca sudac odredio je jednomjesečni istražni zatvor.
Zbog takve odluke pravosudnih tijela, Torcida je, uz podršku dijela braniteljskih udruga, najavila veliki prosvjed na Rivi.