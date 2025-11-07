VIDEO Maskirani muškarci se razbježali nakon incidenta. Pogledajte potjeru policije: "Stani!"

Uoči izložbe kojom se Dani srpske kulture otvaraju u Zagrebu, pred prostorijama Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, okupila se skupina maskiranih muškaraca.

Okupljeni su pjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirali "Za dom spremni", a iz preventivnih razloga u centru Zagreba bila je i policija.

Maskirani muškarci su se, nakon kraćeg vremena, razbježali s mjesta događaja, a na snimci koji je portalu DNEVNIK.hr ustupila Vida TV vidi se kako policajci po središtu Zagreba love muškarce.

Čuje se kako policajac viče mladiću da stane, dok nekolicina njih bježi oko automobila.

