Dabro: "Zastanimo 15. svibnja u 16:30 u tišini"

Saborski zastupnik Josip Dabro (Klub DP-a) pozvao je u utorak hrvatski narod da 15. svibnja, u 16:30 sati, u vrijeme kada je "1945. posljednji hrvatski vojnik na Bleiburškom polju položio oružje“, zastane na dvije minute u tišini, a biskupe Katoličke crkve da oglase zvona na crkvama.

Poziv je uputio hrvatskom narodu u zemlji i izvan nje, a učinio je to u saborskom govoru na slobodnu temu.

"Pogledajmo u oči djevojčice iz Hude Jame, mladića iz maceljskih dubina, oslušnimo vrisak djevojčica i dječaka na obroncima Medvednice. Neka svi zastanemo i odamo počast svojim precima“, izjavio je zastupnik.

Sve nositelje lokalne vlasti pozvao je da ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslavenskog komunizma. "Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla – Josipa Broza Tita“, poručio je.

Dabro je svojim izlaganjem izazvao lavinu reakciju zastupnika, a među prvima onih iz redova SDP-a.

"Hrvatska vojska '90-ih sigurno nije slijedila snove ustaša ni njihov put, nju je vodio partizan Franjo Tuđman i slijedila je njegov put“, kazao je Denis Kralj.

Ivanu Marković (SDP) ne čudi "da već osuđeni prijestupnik ponovno veliča poražene ideologije“, ali ju je zanimalo što Dabro ima reći na ponovno imenovanje Nediljka Dujića u Hrvatske šume, protiv kojeg je bio dok je obnašao ministarsku funkciju.

"Hoćete li pozvati na minutu šutnje za sve institucije koje ste HDZ i vi zarobili“, upitala je DP-ovog zastupnika.

Jeckov (SDSS) pozvala Mlinarića (DP) da izađe iz "rova"

Mostov Marin Miletić uzvratio je da bi ljevica napokon trebala priznati zločinački jugoslavenski, komunistički režim, a Stipo Mlinarić (DP) ustvrdio kako je zvijezda petokraka na kapama Josipa Broza Tita, Šljivančanina i Ratka Mladića potpuno identična - "zločinačka i ništa drugo".

Ideološke podjele izazvalo je i izlaganje Dragane Jeckov (Klub SDSS-a) koja je rekla da je prije nekoliko dana srušen spomenik žrtvama ustaškog terora u Sloboštini što je, upozorila je, duboko uznemirilo srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Navevši da je taj čin osudila i Požeška biskupija, kazala je i da taj spomenik nije predstavljao ni prijetnju niti provokaciju. Pozvala je nadležne institucije da poduzmu sve što je potrebno te pronađu i kazne odgovorne za taj vandalski čin.

DP-ov Mlinarić kazao je kako je Jeckov zadnja osoba koja može govoriti o kulturi sjećanja i spomenicima jer joj nije smetao mauzolej Vukašinu Šoškočaninu.

Jeckov mu je uzvratila da bi trebao govoriti o rastu inflacije, zapuštenom poljoprivrednom zemljištu i slično, a ne samo o 1991. te ga pozvala da izađe "iz rova" u kojemu je zapeo.

Štromar: Pravo na pobačaj mora ostati pravo na izbor

Zastupnik Predrag Štromar (HNS) rekao je da pravo na pobačaj mora ostati pravo na izbor jer žene u našem društvu nisu drugotne, niti njihova prava i njihovo dostojanstvo smiju biti predmetom političke kontrole i tu država ne smije popustiti.

"Obrana prava na izbor, ovom slučaju pobačaja, nije samo obrana prava žena već je riječ o obrani osobnih sloboda, dostojanstva i demokratskih standarda gdje pojedinac ima pravo odlučivati o vlastitom život bez kontrole i prisila. U protivnom gdje će biti konačna granica", rekao je Štromar.

Osvrćući se na subotnji "Hod za život" kojim se željelo skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti, Štromar je rekao da agresivno nametanje uvjerenja određenih skupina ili pojedinca ne predstavlja obranu života već "zatiranje demokracije i ljudskih prava" te nas uvodi u prostor za sve širu kontrolu privatnog života.

Istaknuo je i kako praksa drugih zemalja pokazuje da zabranom pobačaj ne prestaje biti društveni problem, ne smanjuje se i ne nestaje. "Nestaje samo siguran i medicinski podržan pobačaj. Dok se istovremeno žene gura u ilegalnu nezaštićenu zonu straha koja nosi rizik po zdravlje i život", poručio je.

Na to je Miletić ustvrdio da je pravo na život temeljno pravo živog bića, a tvrdi i da su neki medicinski fakulteti rekli da život nastaje začećem.

I Ivica Baksa (Kluba Centra, NPS-a i GLAS-a) osvrnuo se na protekli vikend u Zagrebu tijekom kojega su održani Hod za život i Trnjanski kresovi, rekavši kako je dio javnosti stvorio dojam da je "metropola pod opsadom”.

Kritizirao je takozvane "progresivne“ političke aktere koji Zagreb i Hrvatsku pretvaraju u "ideološku tampon-zonu" u kojoj se građane dijeli prema tome tko smije hodati, tko smije pjevati i kako smije tumačiti povijest.

Ocijenio je da se pod parolama slobode i tolerancije sve više proizvodi atmosfera podjela, etiketiranja i kulturnih ratova dok stvarni problemi i politike ostaju po strani.

Bulj (Most): Zabraniti GMO proizvode

Navodeći da Bruxelles planira uložiti 20 milijardi eura u podatkovne centre, ali bez jasnog plana, Mihael Zmajlović (Klub SDP-a) rekao je da se u Hrvatskoj istovremeno predstavlja projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, vrijedan više od 50 milijardi eura.

No, upozorio je, nismo dobili odgovore na ključna pitanja - tko bi ga gradio, što bi se unutra nalazilo niti koja je njegova stvarna svrha za naše nacionalno gospodarstvo. Zmajlović je izrazio bojazan da će taj projekt postati "trojanski konj" za privatnu okupaciju naših nacionalnih energetskih resursa.

Miro Bulj (Klub Mosta i NZ Josipa Jurčevića) upozorio je da EU uskoro donosi direktivu kojim će skinuti oznake GMO s proizvoda te GMO proizvodi, pogotovo prehrambeni, više neće biti označeni. Podsjetio je da još od 2018. godine predlaže donošenje zakona o potpunoj zabrani GMO proizvoda u Hrvatskoj kao i glifosata. No, i dalje se pogoduje stranim trgovačkim lancima i multinacionalnim kompanijama koje uništavaju naše selo i seljaka.