Mučni iskazi na suđenju Smažilu: "Uplašila sam se kada sam ju vidjela, mokre kose, pokidane bretele, rasječene usne"

Čitanjem iskaza svjedoka, među kojima su i roditelji ubijene studentice Mihaele Berak, na osječkom Županijskom sudu u utorak je nastavljeno ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom da je u rujnu 2023. godine Mihaelu usmrtio hicem iz službenog pištolja.

Majka ubijene Mihaele Jadranka Berak u svom je iskazu navela da se te večeri njezina kći nije vratila s posla u trgovačkom centru Portanova, a nije se ni javljala na mobitel, pa je sa suprugom Ivicom otišla do trgovačkog centra, ali ondje je već sve bilo zatvoreno.

Nakon što je suprug Ivica nazvao policiju, rečeno im je da dođu u policiju, gdje su im rekli da je njihova kći smrtno stradala, da se radi o propucavanju, ali nitko im nije pojasnio kako se i gdje to dogodilo, o čemu su saznali tek sutra iz medijskih izvješća.

Također je kazao da im je naknadno Mihaelina prijateljica pokazala fotografiju osobe s kojom se Mihaela u posljednje vrijeme viđala, a radilo se o policajcu, i kazala da je on bio jako ljubomoran i agresivan, a u medijima su se pojavili napisi o tom događaju, iz kojih je saznala što se zapravo dogodilo.

"Mogu reći da nas je u policiji dočekalo nekoliko policajaca i netko je rekao da Mihaele više nema. Pitali smo kako je to moguće, a oni su rekli da je Mihaela propucana i da je to bio nesretan slučaj. Policajca koji me je ispitivao pitala sam kako zna da je to bio nesretan slučaj, a on je rekao da dok se ne dokaže krivnja, krivnje nema", kazala je svjedokinja u svom iskazu na prvom suđenju 2024. godine.

Također je navela kako im Mihaela nije spominjala da je s okrivljenikom Smažilom bila u vezi, a sigurna je kako bi joj kći rekla da je ta veza postojala. "Tim činom Smažil je ubio i nas i cijelu našu obitelj, zbog čega smo zatražili psihosocijalnu pomoć", kazala je u iskazu svjedokinja Berak.

Na ročištu je pročitan i njezin iskaz s prethodnog suđenja. "Kada je ušla u stan ja sam se uplašila kada sam ju vidjela. Budući da je bila mokre kose, pokidane bretele na haljini i rasječene i otečene donje usne", svjedočila je tada Mihaelina majka.

Mihaelin otac Ivica Berak u svom je iskazu također naveo kako ih je po dolasku u policijsku postaju dočekalo nekoliko policajaca, a jedna policajka rekla im je da Mihaele više nema, da je došlo do propucavanja, bez drugih pojedinosti.

Patolog roditeljima rekao da se radi o "klasičnom ubojstvu"

"Pitali su nas ima li dečka, s kim se druži te je li možda imala zdravstvenih problema zbog kojih se liječila. Nitko u policiji nam nije rekao što se dogodilo, o tome smo saznali tek sutra, kada smo počeli dobivati poruke od Mihaelinih prijateljica u kojima se spominjalo Smažilovo ime", dodao je Berak u iskazu.

Ističe kako su poslije bili pozvani na patologiju osječkog KBC-a, gdje im je patolog objasnio ulaznu i izlaznu ranu te rekao da se, po njegovu stručnom mišljenju, nikako ne može raditi o samoubojstvu, već o klasičnom ubojstvu.

"Tek kasnije smo saznali da se s njom povezuje osoba po imenu Marko Smažil, kojeg mi Mihaela nije spominjala kao svog dečka niti da je s njim u vezi", naveo je u iskazu Ivica Berak.

Svjedokinja Ana Kapoši, susjeda okrivljenog Smažila, ispričala je da je na putu do stana vidjela okrivljenika kako izbezumljeno hoda po zgradi i pitala što se dogodilo, a on je odgovorio – upucala se.

Ustvrdila je kako joj je Smažil rekao da se druži i viđa s Mihaelom Berak i na što je tužiteljstvo uložilo primjedbu, smatrajući da je tim dijelom iskaza svjedokinja pogodovala okrivljeniku.

Suđenje se nastavlja u srijedu čitanjem iskaza ostalih svjedoka, policijskih službenika koji su povezani s događajem iz optuženice.

Prvu presudu na 18 godina ukinuo Visoki kazneni sud

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači ove godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Optužnica je teretila Marka Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo nakon ispitivanja osumnjičenika to je prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu optuženi Smažil porekao je počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom i u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga osumnjičilo i optužilo za ubojstvo.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali Sudsko vijeće to je odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka, koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.