Nakon ukinute presude, slomljena majka ubijene Mihaele poručuje: "Ne želimo da se više ovo dogodi niti jednoj djevojci"

Visoki kazneni sud nakon što je prije mjesec i pol ukinuo presudu policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak, je tu odluku i obrazložio. Naloženo je novo suđenje pred novim sudskim vijećem koje počinje za deset dana.

U sjećanje na svoju Mihaelu majka svakodnevno šeta rutom gdje je posljednji put šetala s njom.

"Tu je trenirala, stanem i gledam. Živimo kao da ne živimo", rekla je Jadranka Berak, Mihaelina majka.

"Ova ruta kojom smo išle zadnjeg dana, svaki dan ju prođem nekoliko puta. Naše Mihaele nema", rekla je majka preminule Mihaele.

Tužna je to činjenica, a okolnosti koje su dovele do tragedije utvrđivat će se na ponovnom suđenju.

"Nismo se nadali da ce doći do ovoga, potreseni smo, u tuzi smo. Ta naša rana koju živimo svakog dana sad se još više otvara. Ne mogu vam opisati koja je to bol, koju bol osjeća roditelj kad ostane bez djeteta od 20 godina. Jednim hicem je uništeno sve. Naše dijete je ubijeno na najbešćutniji način, mi smo slomljeni", rekla je Jadranka Berak.

Iako je prvom presudom sudsko vijeće utvrdilo da je kobni hitac Smažil uputio s namjerom da ubije Mihaelu, visoki kazneni sud prihvatio je žalbu obrane.

"Treba drugačije cijeniti provedene dokaze od vještačenja, balističkih, psihijatrijskih od iskaza svjedoka. Ukazivali smo da i presuda i dijelom mediji da je hitac uspaljen sa 30 cm što nije, utvrđivali su se njihovi odnosi čak 10-ak minuta prije tog događaja. Ništa nije ukazivalo da bi se taj događaj dogodio", rekao je Dražen Srb, branitelj Marka Smažila.

Obrana se žalila i na kvalifikaciju samog djela ubojstvo s namjerom.

"Okrivljenik i sam govori da je kriv da želi da ga se proglasi krivim, ali ne za ovo kazneno djelo", rekao je Srb.

"Zakon daje spektar drugih kaznenih djela mi ćemo na tom ustrajati, nikad se nije poricala krivnja, nego da nije događaj trebalo kvalificirati kako je to učinjeno, presuđeno. Sad na koncu je uvažena žalba pa ćemo vidjeti", rekao je.

Mihaelina majka traži samo jedno.

"Istinu, pravdu. Da svi koji svjedoče kažu istinu. Mi ćemo to kao roditelji proći ako treba i 100 puta, ali očekujemo da što se našem djetetu dogodilo da se više ni jednoj djevojci ne dogodi", nadodala je Jadranka Berak.