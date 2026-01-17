Imate prazan stan ili kuću? Evo kako možete zaraditi i koji su rokovi

U tijeku je javni poziv APN-a svim zainteresiranim građanima koji žele svoje nekretnine staviti u funkciju priuštivog najma, ali će APN brojku pristiglih ponuda objaviti 15. veljače kada završi javni poziv ističući da interesa građana ima.

Još malo manje od mjesec dana preostalo je građanima da prijave svoje prazne nekretnine u Program priuštivog najma.

U Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ne žele iznositi trenutne brojke o pristiglim prijavama uz napomenu da interes postoji i povećao se od trenutka objave javnog poziva vlasnicima nekretnina. Kako ističu, interesa ima na cijelom području Hrvatske.

Stan prazan dvije godine

U APN-u podsjećaju da je glavni uvjet za prijavu u Program priuštivog najma da nekretnina nije bila korištena protekle dvije godine što znači da vlasnici u njoj nisu živjeli niti su je davali u najam.

U tom smislu najčešće je pitanje kako to mogu dokazati i što ako su u nekretninu dolazili samo povremeno.

Takve dvojbe rješavaju se slanjem računa za režije iz kojih je vidljiva potrošnja za energente.

U obzir će se uzeti i one situacije u kojima je zbog kvara ili renovacije u nekretnini bila povećana potrošnja.

Dio upita odnosi se na situacije da je nekretnina bila iznajmljivana samo tijekom ljetnih mjeseci i može li se u tom slučaju podnijeti prijava.

U APN-u ističu da to nije moguće jer je cilj mjere aktivirati zaista prazne, nekorištene nekretnine i staviti ih na tržište.

Iznimke

Javljaju se i vlasnici nekretnina koji su to postali nasljedstvom posljednjih nekoliko mjeseci i raspituju se mogu li takve nekretnine staviti u najam. Zakonska regulativa je jasna - nekretnina mora biti prazna dvije godine.

Ipak u pripremi je Zakon o priuštivom stanovanju koji, prema sadašnjem prijedlogu, propisuje iznimke i tiču se upravo nasljednih nekretnina, ali i slučajeva vlasnika nekretnina koji odlaze u domove za starije, a žele svoje stanove staviti u funkciju priuštivog najma, pa će se oni moći javiti na neke buduće javne pozive.

Građani pitaju i mogu li prijaviti nekretnine iz bilo kojeg mjesta ili grada. Iz APN-a odgovaraju da mogu ako ispunjavaju uvjete javnog poziva.

U prijavama ima i stanova i kuća, ali i stanova u kućama, a prijave stižu i od hrvatskih državljana koji trenutno ili duže vremena prebivaju u inozemstvu, a imaju nekretninu u Hrvatskoj.

Atraktivne lokacije

Zasad se ne javljaju vlasnici čije su nekretnine u lošem stanju jer se prethodno ipak raspitaju o uvjetima. Za program se javljaju vlasnici nekretnina koje su na atraktivnim lokacijama u velikim gradovima, kao i onih koji su praktički spremne za useljenje.

APN se javlja podnosiocima zahtjeva odmah po prijavi, a nakon dogovora o točnom terminu, izlazi se na teren i radi pregled nekretnine.

Isplata 60 posto najamnine odmah

Ono što bi moglo privući veći broj vlasnika nekretnina je što se vlasnicima najam plaća odmah po sklapanju ugovora u iznosu od 60 posto, a 40 posto dobivaju na polovici roka u kojem su svoj stan ili kuću dali u najam državi.

Ugovori s državom mogu se sklopiti u trajanju od najmanje tri do najviše 10 godina, pri čemu vlasnik sam bira u tom rasponu koliko godina želi da mu ugovor traje.

Što se tiče iznosa najma na koji mogu računati, uz javni poziv objavljeni su i medijalni iznosi najma koji su se mogli najpreciznije izračunati u onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju najviše prijavljenih ugovora o najmu, a to su u pravilu veći gradovi.

U Zagrebu je tako medijalna cijena 12,7 eura po četvornom metru, ali ona može prilično varirati ovisno o kvartu, pa je za najprecizniji izračun cijene najma najbolje pogledati katastarsku općinu u kojoj se nekretnina nalazi.

Primjeri izračuna

Ako se želi u najam dati stan u katastarskoj općini Stenjevec jug, veličine 52 metra kvadratna, tamo je cijena po kvadratu 13,2 eura. To na mjesečnoj razini iznosi 686 eura, a na godišnjoj 8236 eura. Sklopi li vlasnik nekretnine s državom ugovor na četiri godine, ukupno za taj stan dobiva 32.947 eura, od čega 60 posto iznosa dobiva odmah što čini 19.768 eura, a ostatak od 40 posto isplaćuje mu se na polovici roka najma.

U Splitu je cijena najma po četvornom metru 12,2 eura. Želi li se u najam dati stan veličine 90 četvornih metara i to na razdoblje od tri godine, ukupno se dobiva 39.528 eura, od čega 60 posto iznosa odmah što je 23.716, a ostatak od 40 posto dobiva u ovom konkretnom slučaju nakon godinu i pol.

Iz APN-a podsjećaju da svi zainteresirani vlasnici nekretnina svoje prijave mogu slati putem maila, ali i poštom. Javni poziv traje do 15. veljače, a nakon ovog javnog poziva APN će raspisati i Javni poziv za zainteresirane najmoprimce.