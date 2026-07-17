Tko prolazi jeftinije? Evo detaljan cjenik obiteljskog odmora na moru i kopnu

Iza Splita je partijanerski tjedan, gosti koji trenutačno borave u gradu stigli su isključivo zbog Splita. Iako se u šetnji gradom osjeti manji broj gostiju nego što to inače biva u ovo doba godine, posjetitelji iz cijelog svijeta uživaju u čarima Splita. Mi smo izračunali koliko će im to olakšati novčanik ako se ovdje zadrže točno sedam dana.

Ne idu svi samo prema moru, dobar dio gostiju odmara i na kopnu. Koliko bi potrošili za isti broj dana, kao primjer smo uzeli četveročlanu obitelj – dvoje odraslih i dvoje djece. Smještaj imaju, stigli su autom, uspoređujemo vanpansionsku potrošnju.

"Posjećujemo neke muzeje, uživamo u kavi, restoranima, zato smo tu", rekao je Julien, Pariz.

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Krenimo redom – kava u centru Zagreba kreće se u prosjeku oko 2,30 eura. Za djecu prirodni sok 4. Dvije kave i dva soka našu obitelj stajat će 10 eura i 60 centi. Trošak koji bi mogli imati svaki dan barem jednom.

Cijena kave na splitskoj rivi ne mora biti bauk. Ovdje je možete piti za 2 do 2 ipo eura. Prirodne sokove za 3, gazirane za četiri te sve koktele za 10 eura. Mi smo našu kavu sa jednim gaziranim sokom platili pet eura.

"Pivo je bilo, koliko? 5,20. Bolje nego u irskoj gdje je sedam", rekao je sugovornik iz Dublina.

Hrana i pića u restoranima često su one stavke kojima premašimo naš planirani budžet. Za našu četveročlanu obitelj u Splitu, prosječan obrok iznosi između 100 i 150 eura. S pićem za svakoga. Cifra od 125 eura vrlo je visoka za prosječne goste pa oni uspiju jesti vani jednom do maksimalno dva puta tjedno.

"To su pizze, salate, manistre u tom stilu. Mlađi i sve, oni podjele pizzu nekad, uzmu jedno jelo. Nema to, nekad prije je bilo predjelo, glavno jelo zaboravimo", rekao je Siniša Matić, ugostitelj, Split.

Turisti - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Turisti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ručak za obitelj nije mala stavka. Ako djeca biraju klasiku, četiri pizze platit će oko 40 eura. Za obiteljski ručak ovisno s četiri glavna jela i pićem, u prosjeku za sto eura.

Famozna kuglica sladoleda proteklih godina kao da je postala mjerna jedinica koliko gost može potrošiti. Ovdje u Splitu na nju ćete potrošiti dva i pol eura. A uz nju ćete dobiti i preljev od čokolade. U moru sladoledarnica koje niču na svakom koraku ovo je neka prosječna cijena u Splitu.

Kuglicu sladoleda u Zagrebu platit će oko 2 eura i 20 centi. Naša obitelj može i do Samobora gdje je kuglica dva eura. Kad su već tu, šteta je ne probati kremšnitu, po komadu 2,50

Uz osvježenje na moru u novom splitskom Žnjanu traži se i udobnost na ležaljkama, jedna uz suncobran stoji 20 eura. za našu obitelj trebala bi barem takva dva paketa. Ako vam je to previše, uvijek se držite one dobre stare opcije - ručnika u hladu.

Osvježenje se može naći i na kopnu. Tu postoji opcija zagrebačkih gradskih bazena, obiteljska ulaznica stoji 10 eura, no puno je više besplatnih alternativa poput kupališta uz rijeke i jezera.

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Od najpopularnijih trajektnih linija ali i najpopularnijih izleta iz Splita prema otocima je onaj za Supetar. Cijena za našu četveročlanu obitelj s autom iznosi 45 i pol eura u jednom smjeru. Što nam daje ukupan iznos od 91 eura.

Ulaznice za Plitvice dvije odrasle osobe stoje 80 eura, djecu od sedam godina još po 15 eura. Za one koji žele nešto drugačije tu je i more izletišta. Za odrasle primjerice vinski turizam ovdje na Plešivici.

"Uzmu recimo degustaciju Plešivica je poznata po pjenušcima, s tim se uvijek kreće, domaći malo narezak. Jedan razgovor o svemu tome, o vinu, proizvodnji, životu na selu", rekao je Drago Kurtalj, vinar, Plešivica.

Turisti - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Turisti - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Kada se zbroje svi troškovi i procijene dani korištenja sadržaja, računica je jasna. Četvoročlana obitelj na moru bi potrošila barem 608 eura, a najveći krivac za to je najam ležaljki i suncobrana. Bez tog luksuza, uz povremene odlaske na bazene, boravak na kopnu stajao bi ih oko 476 eura. Naravno, u ove iznose tek treba uračunati parking, namirnice i suvenire. Konačan račun ipak najviše ovisi o željama gosta.