Brutalno prebili dvojicu u Slavoniji: Policija ih prijavila za pokušaj ubojstva!

Policija je uhitila četvoricu mladića osumnjičenih da su u Slavonskom Brodu napali dvojicu muškaraca i teško ih ozlijedili.

Osumnjičeni su za tešku tjelesnu ozljedu, sudjelovanje u tučnjavi i pokušaj ubojstva, a incident se dogodio u subotu tri sata iza ponoći kada su mladići nasrnuli na 33-godišnjaka i 41-godišnjaka.

"Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske", priopćila je brodsko-posavska policija.

Osumnjičeni su udarali 41-godišnjaka, a jedan 21-godišnjak mlađeg je muškarca ozlijedio oštrim predmetom.

Ozlijeđenim muškarcima je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni.

Policija je pretražila domove osumnjičenih te pronašla predmete koje povezuju s kaznenim djelima.

"Policijski službenici su 20-godišnjaka i trojicu 21-godišnjaka uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske."