"Šokantna pobjeda Hrvatske": Objavljena velika analiza izbora Borisa Vujčića u ključnu europsku instituciju

"Nitko ovo nije predvidio", piše Politico u analizi izbora guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za novog potpredsjednika Europske središnje banke (ESB).

Ministri financija eurozone u ponedjeljak su izabrali Vujčić prkoseći svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi, ističe Politico u članku naslova "Hrvatska ostvarila šokantnu pobjedu u utrci za ESB".

Ministri su u trećem i posljednjem krugu glasanja odabrali Vujčića ispred njegova finskog kolege Ollija Rehna, koji je bio favorit za pobjedu, nakon što su prethodno ispali i drugi teškaši poput portugalskog Mária Centena i Latvijca Mārtiņša Kazāksa – kandidata koje je preferirao Europski parlament. Estonac Madis Müller i Litavac Rimantas Šadžius ispali su u prvom krugu.

U trenutku kada administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa vrši snažan pritisak na Federalne rezerve da snize kamatne stope izbor Vujčića – tehnokrata bez očite stranačke potpore – snažan je signal želje EU-a da ESB ostane neovisan.

Ako ne bude iznenađenja, Vujčić će naslijediti aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa, koji će 31. svibnja završiti svoj osmogodišnji mandat.

"Ludo", bilo je sve što je jedan diplomat mogao reći nakon glasanja.

"On je najiskusniji središnji bankar od svih", rekao je drugi.

Vujčiću je trebalo 16 glasova ministara koji predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone, što znači da je imao potporu najvećih članica Europske unije.

Imenovanjem Vujčića na drugo najvažnije mjesto u ESB-u velike države osigurale su manevarski prostor, osobito kada je riječ o pronalasku nasljednika predsjednice ESB-a Christine Lagarde, kojoj mandat završava 31. listopada 2027. godine.

Neugodno saslušanje pred zastupnicima

Vujčića sada čeka neugodno saslušanje u Europskom parlamentu, čiju su neobvezujuću preferenciju ministri financija u potpunosti ignorirali. Morat će dobiti potporu polovice zastupnika da bi izbjegao da oni simbolično, ali politički neugodno, glasaju protiv njegova imenovanja.

Vujčić ima veliko iskustvo u vođenju središnje banke jer od 2012. godine vodi HNB te uživa visok ugled među kolegama koji odlučuju o kamatnim stopama. Ipak, njegovo imenovanje veliko je iznenađenje za promatrače ESB-a, koji su dugo smatrali da će pobijediti Rehn. Vujčićevi izgledi od početka su se smatrali skromnima s obzirom na to da je Hrvatska u eurozonu ušla tek 2023. godine.

Iako se općenito smatra umjerenim "jastrebom", Vujčić se ne uklapa u uobičajenu podjelu na sjeverne jastrebove i južne golubove koja je tradicionalno dominirala raspravama kada političari pregovaraju o poželjnim pozicijama u ESB-u.

Njegovo imenovanje stoga vjerojatno neće promijeniti izglede da predsjedničku funkciju u ESB-u preuzme netko iz sjeverne teškaške skupine poput Njemačke ili Nizozemske, ili južni kandidat poput Španjolske.