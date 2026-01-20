Vujčić nije jedini! Evo gdje su sve Hrvati na moćnim europskim funkcijama

Guverneru HNB-a Borisu Vujčiću koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke u Dnevniku Nove TV savjet je udijelila Ivana Maletić, kojoj teče već drugi mandat u Europskom revizorskom sudu. A europskih aktera Hrvatska ima još.

"Za Hrvatsku je izuzetno bitno i ovo je stvarno jedan veliki uspjeh, da inače na poziciji potpredsjdnika Europske središnje banke nije nitko bio iz novijih država članica, zemalja istočne Europe. Sad dolazi jedan stručnjak koji je iz Hrvatske i moći će sa tim svojim znanjima, iskustvima, doprinijeti da se politike ECB-a bave problemima koji su značajnije vezani za zemlje Istočne Europe", poručila je Maletić, članica Europskog revizorskog suda.

Ivana Maletić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ona je na dužnosti od 2019. i ima dobar savjet za početnike.

"Jako je važno kad se formira ured imati nekog tko iznutra tko je već dugo u instituciji. Duži niz godina koji poznaje procedure i onda vas brzo može ubaciti u one najvažnije i ključne rasprave. Ja sam baš tako za šeficu kabineta izabrala iskusnu stručnjakinju i cijenjenu na sudu. Tako da sam mogla, iako sam bila nova članica, dobiti najteže fajlove. Recimo mehanizam za otpornost po kojem sam postala poznata i u europskom parlamentu", objasnila je.

Najbolje pozicionirana Hrvatica u Europskoj uniji - u drugom je mandatu europska povjerenica. Dubravka Šuica sada brine za Mediteran, a u prošlom mandatu vodila je resor demokracije i demografije.

U Bruxelles je prije godinu i pol preselio bivši šef Sigurnosno obavještajne agencije Daniel Markić. Predsjednik ga je odlikovao, a on nakon toga otišao na poziciju direktora Obavještajno-analitičkog centra EU.

"Kako bih opisao mandat, teško je reći. Ako sudimo po tome koliko je Hrvatska sigurna, koliko su hrvatski građani sigurni to je sigurno jedna pozitivna ocjena. Drugo, moj odlazak u Bruxelles na to radno mjesto je to što se smatralo da je hrvatska služba, odlična jedna služba", rekao je ranije Markić.

Hrvatska ima i svog predstavnika pri Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu, tu funkciju obnaša Štefica Stažnik. Na to mjesto imenuje ju Vlada na prijedlog premijera. Za razliku od ostalih, njezin je ured u Zagrebu. A pravdu kroji i Tamara Laptoš, delegirina europska tužiteljica.