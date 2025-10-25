I njih je sve manje u Hrvatskoj: "Sad je takvo krizno stanje, ali pokazat ćemo da se može ovako živjeti"

S veseljem je nadbiskup Dražen Kutleša zaredio i blagoslovio petoricu novih đakona.

Uz manjak radne snage u svim sektorima, nedostaje i svećenika pa ne čudi da je i to bila tema biskupske konferencije.

"Sve same pozitivne emocije. Bio sam spreman već odavno i napokon je došao taj čas", rekao je đakon fra Andrej Jozić.

Obitelj i prijatelji su ponosni. Crkva priželjkuje i više zaređenja pa pozivaju na molitvu za zvanja i pastoralni rad.

"I u našim se krajevima osjeća smanjenje broja svećeničkih i redovničkih pripravnika i pripravnica, vidljivo je to u manjem broju svećeničkih ređenja i novih zavjetovanja", rekao je predsjednik Vijeća HBK-a za sjemeništa i duhovna zvanja, đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić.

Višegodišnji trend nedostatka bilježi Europa, dok broj svećenika raste u afričkim i azijskim zemljama.

"Sad je takvo krizno stanje, a mi ćemo svakako potruditi, koji smo sad došli, da živimo autentično i da pokažemo i drugim generacijama da se može ovo živjeti autentično i da je Bog glavni inicijator svećeničkih zvanja", poručio je fra Jozić.

