Je li javno zdravstvo postala reklama za privatni biznis? "Krivi smo svi jer nismo uredili pravilnik"

Hrvatska će nakon godina čekanja dobiti čak dvije nove bolnice - u Zagrebu i Osijeku. No, s modernizacijom i novim kapacitetima, povuklo se i pitanje – tko će u tim bolnicama, s obzirom na nedostatak liječnika, raditi?

"Po samom broju liječnika, mi nismo deficitarni. Problem je kako se oni raspoređuju i koje se to specijalizacije upisuju i raspisuju. Trebalo bi napraviti detaljnu analizu sustava, što nam je potrebno – ne danas, već što će biti potrebno za 10, 15 i 20 godina i u tom smjeru planirati edukaciju liječnika i specijalizaciju za njih. Imamo pet medicinskih fakulteta i mislim da se ne trebamo bojati da nećemo imati dovoljno kadra, ali pitanje je kakav će taj kadar biti", rekao je Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Ivica Belina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"S druge strane imamo situaciju da svi žele raditi u velikim centrima i bolnicama, a ne u manjoj sredini. To je još jedan od problema koji se ne može riješiti samo iz pozicije sustava zdravstva, nego se tu mora uključiti lokalna samouprava i država s nekakvim poticajima da bi ljudi išli raditi u manje sredine", dodao je.

Na pitanje o pritužbama liječnika da moraju postati administratori, umjesto da rade ono za što su se primarno školovali, rekao je da je to pitanje sustava.

"Slažem se da imaju previše administrativnih poslova, ali s druge strane imamo problem nedovoljnog unošenja podataka u sustav zbog preopterećenosti radom, ali to je problem kojeg se trebamo kompleksnije uhvatiti", objasnio je Belina.

No, kako je moguće da u istoj državi, isti liječnik pacijenta u bolnici ne može primiti mjesecima, a privatno sutra ujutro? Je li javno zdravstvo postala reklama za privatni biznis?

"Nažalost, moram reći s ovim listama čekanja i načinom rješavanja, da se pacijenti upućuju kod privatnika na određene dijagnostičke postupke. Broj dijagnostičkih postupaka pao je u bolnicama, a povećao se kod privatnih pružatelja. Krivi smo svi skupa jer nismo uredili pravilnik o dvojnom radu. Ne postoji jasna kontrola je li svatko na svom radnom mjestu, kao ni radno - vremenski normativi, tko što treba odraditi na svom radnom mjestu", rekao je Belina.