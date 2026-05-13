ANKETA Što mislite o prijedlogu kalendara za novu školsku godinu?

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predložilo je drugačiju organizaciju nastave i praznika u novoj školskoj godini.

Nastavna godina 2026./2027. bi prema prijedlogu trebala početi u ponedjeljak 7. rujna i trajati do utorka 15. lipnja. Nastava za maturante srednjih škola trebala bi trajati do petka 21. svibnja.

Praznici u 2025./2026. mogli bi biti u sljedećim terminima:

prvi dio zimskih od 24. prosinca do 5. siječnja, s time da bi nastava počela 7. siječnja, odnosno u četvrtak

drugi dio zimskih praznika trebao bi započeti 22. i trajati do 26. veljače, a nastava bi trebala početi 1. ožujka.

proljetni praznici trebali bi trajati od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava početi 5. travnja

ljetni praznici trebali bi početi u srijedu 16. lipnja

