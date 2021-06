Europu na godinu pohara u prosjeku oko 400 tornada! Taj broj je vjerojatno i veći jer s obzirom na naseljenost područja, nisu svi evidentirani. U SAD-u ih svake godine bude i do tisuću. Valentina Baus istražila je mogu li ovako jaka tornada nastati u Hrvatskoj.

Tornado je jedna od najsilovitijih pojava u prirodi. Jedan od najjačih u Hrvatskoj dogodio se 1892. godine u Novskoj. Detaljno ga je istražio naš znanstvenik Andrija Mohorovičić.

''To je bio impresivan tornado. Recimo brzine vjetra u tom slučaju u Novskoj su se penjale isto do nekih 300 kilometara na sat. On je to odredio iz činjenice da je taj tornado razbacao vagone vlaka. Možete misliti kad imate vagone vlaka na tamošnjoj postaji i kada je to razbacano.. Onda je to vrlo veliki poremećaj'', objasnio je akademik Mirko Orlić, geofizičar.

I moguće je da se ponove. Vjerojatnije duž obale i to slabijeg intenziteta. No kod nas su češće pijavice. Jedna takva prije nekoliko desetljeća kod Bibinja je prevrnula trajekt. Europu svake godine pohara oko 400 tornada, vjerojatno i više jer nisu svi evidentirani. U SAD-u ih bude i do tisuću.

''Zašto su tornada u Americi tako česta? Zato što je Amerika vrlo kompaktan kontinent i postoje dvije izražene zračne mase - vruća s juga i hladna sa sjevera. One se nalaze u centru Amerike gdje su tornada jako učestala. Upravo u Europi se dogodilo to da je toplinski val s juga zagrijao strašno istok Europe, dok se hladniji zrak spuštao sa sjevera i na tom dijelu su bile izražene oluje u ovom tjednu i tu je nastao tornado'', rekao je meteorolog Darijo Brzoja.

Iako se to područje još istražuje, tornado može biti povezan s klimatskim promjenama, a evo i zašto.

''Zato jer on ovisi o temperaturi podloge. Što je temperatura podloge veća, veća je šansa da se razvije, ovisi o vlažnosti zraka nad tom podlogom'', komentira Orlić.

A kada bismo tornado usporedili s našom burom to bi izgledalo ovako. Udari bure znaju biti jači i od 200 kilometara na sat. E sad zamislite tornado koji je za oko 30 posto jači od bure. Uz to bura puše na mahove, zapuše pa stane, a tornado je iste jačine cijelo vrijeme i traje 10 do 15 minuta. Neki mogu trajati i do sat vremena. Mjeri ih Fujitina ljestvica. I to od nula do 5. Ovaj u Češkoj bio je jačine tri.

