Poznata je sudbina zaposlenika koji je uzeo čokoladu riječke gradonačelnice

Misteriozan nestanak čokolade sa stola riječke gradonačelnice Ive Rinčić dobio je epilog.

Nakon što je incident prijavljen Etičkom povjerenstvu, povjerenik za etiku donio je sukladno Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke Izvješće s nalazom i mišljenjem.

U čemu je problem?

Gradonačelnica je ranije naglasila da problem nije u vrijednosti otuđene stvari, već u izgubljenom povjerenju i da je samo u tom smislu zatraženo očitovanje Etičkog povjerenstva, a kada su je iz Policijske prave primorsko-goranske pitali želi li prijaviti krađu, ona je to odbila.

Povjerenik za etiku ocijenio je da je došlo do lakše povrede Etičkog kodeksa, a to znači da osim opomene zaposleniku koji je uzeo čokoladu iz salona Grada Rijeke neće biti utjecaja na njegova prava u vezi s radom, potvrdili su u Gradu Rijeci, piše Novi list.

Što i kako dalje?

"Na temelju svih prikupljenih i raspoloživih podataka, povjerenik je pritužbu ocijenio osnovanom u smislu da je ponašanje zaposlenika bilo suprotno odredbama Etičkog kodeksa prema kojima su u obavljanju svojih zadaća službenici i namještenici dužni voditi računa da ne umanjuju osobni ugled, ugled Grada te povjerenje građana i pravnih osoba u službu i upravna tijela Grada", pojasnili su Upravnom odjelu za opće poslove Grada Rijeke.

"S obzirom na utvrđene okolnosti samog događaja i na činjenicu da se radilo o robi simbolične vrijednosti, povjerenik je utvrdio da je došlo do lakše povrede Etičkog kodeksa, te je s tim u svezi nadležnom pročelniku upravnog odjela za opće poslove predložio izricanje opomene zbog lake povrede službene dužnosti, a sve u svrhu poticanja savjesnog i odgovornog postupanja konkretnog zaposlenika te općenito međusobnog povjerenja i suradnje u odnosima između službenika i namještenika", pojašnjeno je.

Stoga je nadležni pročelnik pokrenuo postupak zbog lake povrede službene dužnosti i donio odluku o izricanju opomene. Rješenje je dostavljeno zaposleniku koji se može žaliti Službeničkom sudu u Primorsko-goranskoj županiji. Navedena odluka nema izravnog utjecaja na prava zaposlenika u vezi s radom te se rješenje pohranjuje u osobni očevidnik zaposlenika, zaključili su u Gradu Rijeci.

