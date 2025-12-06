Brutalan napad nožem na policajca u Splitu: Oglasio se DORH

Policajca splitske Prve policijske postaje (59) izbo je u srijedu navečer nožem izboo navodno psihički bolesni mladić (18). Policajac je zadobio ozljede opasne po život, a Županijsko državno odvjetništvo u Splitu i policija proveli su očevid zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva, priopćio je DORH.



Prema dosad prikupljenim podacima, napad se zbio oko 23:30 sati na području Splita. Počinitelj je nožem zadao više uboda policajcu Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život.



Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s više službi splitsko-dalmatinske policije, provelo očevid na mjestu događaja. Kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, provest će se kriminalističko istraživanje, zaključuje se u priopćenju.