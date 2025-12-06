Užas na jugu Hrvatske: Pijana vozila četvero djece pa se zabila u automobil

Petak podvečer mogao je završiti kobno za najmanje četvero djece, naime, 31-godišnja vozačica izazvala je prometnu nesreću u Sustjepanu u 18:10 u petak dok je prevozila četvero maloljetne djece, a alkotest je pokazao 2,80 grama alkohola po kilogramu.

Vozačica se kretala osobnim vozilom splitskih registarskih oznaka Sustjepanskom obalom kada je ulaskom u desni pregledni zavoj udarila zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni.

Brzina kretanja nije bila prilagođena osobinama i stanju ceste, navodi se u policijskom izvješću. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, već je došlo samo do materijalne štete.

Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljnjem liječenju, a brigu o djeci preuzeli su članovi obitelji, izvijestila je policija, koja će službenim dopisom obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga kojim će se kazniti novčanom kaznom od 1710 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.