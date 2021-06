Tornado koji je pogodio jugoistok Češke odnio je najmanje pet života i prouzročio golemu štetu.

U razornom tornadu koji je pogodio jugoistok Češke dosad je poginulo najmanje petero ljudi, potvrdila je policija.

Gotovo 200 osoba je ozlijeđeno, a pogođena sela izgledaju kao ratna zona. Na terenu su spasioci koji traže zarobljene pod ruševinama, piše CT24.

Tornado je uništio fotonaponsku elektranu Pánov u Hodonína i ona trenutno nije u funkciji pa je bez struje više od trideset tisuća kućanstava. Uništene su stotine kuća, a šteta će se mjeriti u stotinama milijuna čeških kruna.

Obavljena je snimka dronom najpogođenijih područja - mjesta Moravska Nova Ves i Hrušky gotovo su sravnjena sa zemljom.

Moravská Nová Ves. Hrušky. Two of the most affected villages in South Moravia. Aerial shots of places hit by the #tornado in #Moravia (#CzechRepublic) pic.twitter.com/PbCJcgR53R