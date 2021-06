Sutra nas čeka vrhunac toplinskog vala, a nešto ugodnije temperature očekuju nas za vikend. Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka u vremenskoj prognozi do kraja tjedna.

Vrhunac je toplinskog vala, danas, sutra vjerojatno i mrvicu više, a u petak potom onda malo manje vruće vrijeme, iako je riječ o svega stupanj, dva razlike. Nešto ugodnija vremenska prognoza očekuje nas zapravo za vikend. I dalje će biti većinom sunčano, iako u petak i subotu i nestabilnije pa je u unutrašnjosti lokalno moguć i pokoji pljusak.

No prije toga, sutra temperatura ide i do 37, mjestimice na kopnu možda i stupanj više. Rashladite prostorije, držite se hlada i najvažnije, uzimajte dovoljno tekućine.

Pod utjecajem anticiklone te uz pritjecanje vrućeg zraka sa sjevera Afrike, vrijeme će i sutra biti stabilno, suho, ali i pakleno. DHMZ je uz upozorenje na opasnost od toplinskog vala, izdao za veći dio zemlje narančastu, a za Osječku regiju crvenu razinu upozorenja također zbog visoke temperature koja se očekuje. Jutro će biti pretežno sunčano i već rano dosta toplo. 20-ak stupnjeva u većini kopnenih krajeva, u gorju tek malo manje, dok se na Jadranu očekuje između 21 i 25. U početku i bez nekog značajnijeg vjetra, ponegdje tek slab jugozapadnjak.

Pretežno sunčano će se nastaviti u središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne, prolazno uz umjerenu naoblaku i jugozapadnjak te će biti vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 34 i 37 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji. Jedino ovdje stoji i mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak uz lokalno jači razvoj oblaka. Isto vrlo vruće, isto do 37 ili čak 38 stupnjeva.



Pretežno sunčano i vruće vrijeme očekuje i sjeverni Jadran i gorsku Hrvatsku. Zapuhat će umjeren, sredinom dana ponegdje jak jugozapadnjak, a temperatura će najčešće biti oko 32, 33 stupnja.



Tako će biti i u Dalmaciji, samo ipak više vruće, osobito u zaleđu gdje temperatura sutra može i do 38. Duž obale će puhati slab do umjeren jugozapadnjak.

Spas na od vrućina traži se i na bazenima, evo par savjeta za sigurnost: "Budite oprezni i ne precjenjujte se!"

Neobična pojava: Vrućina je stisla, no unatoč jakom suncu, nebo je ponegdje zamućeno. Postoji objašnjenje

More je već dosta toplo, uz ovako topao zrak i morska površina se dobro zagrijala. Sad je ono ugodno i za najosjetljivije. Danas 24 do 26, na Krku čak 27 stupnjeva. UV indeks će i sutra u cijeloj zemlji biti vrlo visok, kazao je Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



U petak i subotu u unutrašnjosti su mogući pljuskovi i grmljavina, u petak će još biti i dosta vruće, a onda će za vikend vrućina ipak nešto popustiti. Osvježenje stiže s frontom u noći na subotu i uz nju prolazno sjevernim vjetrom, nakon čega od nedjelje ponovno slijedi vedrina.

Na Jadranu će se svih dana zadržati sunčano i vruće, uz neznatno nižu najvišu dnevnu temepraturu: no kako će vjetar s jugozapadnog okrenuti na sjeveorzapadni, a u jutarnjim satima će biti i nešto bure, svakako će biti ugodnije nego pred vikend. Jutra na moru i dalje ostaju topla i vrlo topla, i to je ono gdje će kopno i gorje imati prednost ovog vikenda jer će noću biti ugodnije spavati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr