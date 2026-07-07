Afera geodezija: Osuđeno 10 ljudi, evo kako su kažnjeni

Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska) donio je danas prvu presudu protiv deset osoba, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, objavio je EPPO.

Kako je ranije objavljeno, ovaj se slučaj odnosi na navodnu koordiniranu korupcijsku shemu koja uključuje, između ostalih, bivšeg pomoćnika ministrice kulture i medija, bivšeg dekana Geodetskog fakulteta i bivšeg profesora, kao i predstavnike privatnih tvrtki. Bivši dekan i bivši profesor optuženi su za manipuliranje s 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta financirana iz fondova EU-a ukupne vrijednosti gotovo 6 milijuna eura, i to na način da su namještali ugovore povlaštenim tvrtkama u zamjenu za nezakonitu proviziju, koristili lažne ili precijenjene ponude te zlouporabili projektna sredstva za osobnu korist. Bivši pomoćnik ministra optužen je za organiziranje da se posao dokumentiranja šteta od potresa povjeri Fakultetu, iako je znao da nema kapacitete za obavljanje tog posla, za omogućavanje dodjele ugovora tvrtki pod kontrolom bivšeg dekana i bivšeg profesora, uz istovremeno ovjeravanje lažnih ili precijenjenih izvješća.

Navodnim postupanjem prouzročena je šteta procijenjena na 2,8 milijuna eura, od toga 1,2 milijuna eura na štetu proračuna EU-a, 1,4 milijuna eura na štetu Državnog proračuna Hrvatske i 200.000 eura na štetu Fakulteta geodezije.

Prve presude u golemoj prijevarnoj shemi

Ove prve presude proistječu iz optužnice EPPO-a podignute u prosincu 2025 protiv 29 osoba iz Hrvatske i jedne tvrtke. Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su optuženici priznali krivnju za sve svoje optužbe. Sedmorica optuženika zastupala su povlaštene tvrtke koje su, prema prethodnom dogovoru s bivšim dekanom i profesorom, pobjeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio ugovornih sredstava kao nezakonitu proviziju. Preostala trojica optuženika zastupali su tvrtke koje su dostavljale nevaljane ili uvećane ponude kako bi osigurale da povlaštene tvrtke dobiju ugovore.

Desetorica okrivljenika priznala su krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje i poticanje u pranju novca, zlouporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.

Za troje okrivljenika izrečene su kazne zatvora u trajanju od pet do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, te su pri tome dvojici okrivljenika izrečene sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 EUR.

Preostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora. Petero njih izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 EUR.

Postupak u odnosu na preostalih 19 okrivljenika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, nastavlja se.

Sve osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.