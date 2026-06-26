Hisense PureFlat hladnjak koji postaje digitalno središte moderne kuhinje

Upravo zato Hisense predstavlja PureFlat Smart Series – novu generaciju hladnjaka koja rashlađivanje hrane spaja s pametnim tehnologijama i pretvara hladnjak u praktično digitalno središte doma. Serija dolazi s ugrađenim 21-inčnim pametnim zaslonom i ConnectLife Hubom, koji omogućuju lakše planiranje obroka, organizaciju kućanstva i upravljanje povezanim uređajima – izravno s vrata hladnjaka.

Pr (Foto: PR)

Hisense je službeni sponzor FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026™, čime još jednom potvrđuje svoju snažnu povezanost s vrhunskim sportskim događanjima i inovacijama koje iskustvo doma podižu na novu razinu.

Više od hladnjaka: pametan zaslon za svakodnevne zadatke

Hisense PureFlat Smart Series osmišljena je kako bi pojednostavila svakodnevne kuhinjske i obiteljske rutine. Veliki zaslon na vratima hladnjaka korisnicima omogućuje brz pristup funkcijama koje su do sada bile raspršene na više uređaja i aplikacija. Tako se na jednom mjestu mogu pregledavati Food Inventory, odnosno pregled namirnica u hladnjaku, Shopping List za sinkronizirane popise za kupovinu, kao i Chef Recipes s vođenim receptima i koracima pripreme.

Na taj način hladnjak postaje aktivan pomoćnik u svakodnevici: pomaže pratiti što se već nalazi u hladnjaku, što nedostaje, kada pojedinim namirnicama istječe rok trajanja te što se može pripremiti od dostupnih sastojaka. Time se smanjuje bacanje hrane, izbjegavaju se duple kupnje i olakšava tjedno planiranje obroka.

Kuhinja kao mjesto organizacije cijelog kućanstva

PureFlat Smart Series ne pomaže samo pri kupnji i kuhanju, nego i u organizaciji svakodnevnog života. Ugrađene funkcije poput Message Boarda, Photo Walla i Albuma omogućuju ostavljanje podsjetnika, kratkih poruka i dijeljenje fotografija s članovima obitelji, dok dodatni alati poput vremenske prognoze, timera i screen sharinga dodatno olakšavaju svakodnevne zadatke. Tako vrata hladnjaka postaju centralno mjesto za obiteljske informacije, planove i male dnevne podsjetnike – upravo ondje gdje ih svi mogu vidjeti.

Pr (Foto: PR)

ConnectLife: povezani dom na jednom mjestu

Središnji dio korisničkog iskustva čini ConnectLife, platforma koja omogućuje povezivanje hladnjaka s drugim kompatibilnim Hisense uređajima i upravljanje njima s jednog mjesta. Korisnici tako mogu pratiti status uređaja, dobivati obavijesti, koristiti pametne funkcije i stvarati povezanije kućansko iskustvo bez potrebe za prebacivanjem između različitih aplikacija ili zaslona.

Pametne funkcije u premium izvedbi

Uz napredne digitalne mogućnosti, Hisense PureFlat Smart Series zadržava i fokus na rashladnim performansama, higijeni i praktičnosti. Seriju karakterizira Premium Flat Door Design s ravnim linijama i modernim izgledom, a tu su i funkcije poput Ice & Water Dispensera za led i rashlađenu vodu bez otvaranja vrata te Antibacterial Guarda, koji pomaže održati higijenskije okruženje u unutrašnjosti hladnjaka. Dodatnu sigurnost i pouzdanost osigurava Self Diagnostics, funkcija samodijagnostike koja korisniku može pomoći da brže prepozna i riješi potencijalne poteškoće.

Pr (Foto: PR)

Side-by-side model iz PureFlat Smart serije

Hisense RS9P628GPFE, side-by-side hladnjak iz Hi9 PureFlat Smart linije spaja velik kapacitet, premium dizajn i pametne funkcije u jednom uređaju. Model dolazi u elegantnoj crnoj boji, ukupnog je kapaciteta 614 litara, od čega na rashladni dio otpada 399 litara, a na zamrzivački 200 litara, uz dodatnih 15 litara u 2-zvjezdastom pretincu. Zahvaljujući velikom kapacitetu, namijenjen je kućanstvima koja žele više prostora za tjednu kupnju, svježe namirnice i zamrznute proizvode.

Hladnjak je opremljen 21-inčnim pametnim zaslonom, integriranim ConnectLife Hubom i mogućnošću upravljanja putem Wi-Fi mreže. Među njegovim ključnim značajkama ističu se Ice & Water Dispenser, Food Inventory, Shopping List, Chef Recipes, Message Board, Screen Sharing, Weather, Timer i Self Diagnostics – funkcije koje hladnjak pretvaraju u pametno središte kuhinje i doma.

Uz to, ovaj model donosi i niz praktičnih rješenja za svakodnevnu upotrebu: Antibacterial Guard, Metal-Tech Cooling, XXL Door Balcony, Snack Box, veliku ladicu za voće i povrće s regulacijom vlage, digitalne temperaturne senzore te plumbed Ice & Water Dispenser za kontinuiranu opskrbu hladnom vodom i ledom. Energetski pripada razredu E, a procijenjena godišnja potrošnja električne energije iznosi 343 kWh.

Hladnjak kao pravi pomoćnik modernog doma

Hisense PureFlat Smart Series pokazuje kako hladnjak danas može imati puno veću ulogu od samog čuvanja hrane. Umjesto pasivnog kućanskog uređaja, postaje mjesto na kojem se susreću organizacija, planiranje, kuhanje, povezivost i svakodnevna komunikacija. Za korisnike koji žele više kontrole, više praktičnosti i više povezanosti u kuhinji, Hisense PureFlat Smart Series predstavlja novi korak prema pametnijem i jednostavnijem domu.