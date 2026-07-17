Stravična nesreća: Poginulo najmanje 20 učenika kad su se vraćali s izleta

Najmanje 20 školaraca i jedna odrasla osoba poginuli su nakon što se autobus koji je prevozio učenike na izletu prevrnuo u istočnoj Ugandi.

Deseci drugih, uključujući školsko osoblje, ozlijeđeni su u nesreći koja se u četvrtak navečer dogodila u području Kapchorwe.

Riječ je o jednoj od najsmrtonosnijih prometnih nesreća u toj zemlji posljednjih godina, u kojima su sudjelovala djeca, piše BBC.

Preliminarna istraga pokazuje da je autobus pretrpio mehanički kvar prije nego što je vozač izgubio kontrolu na brdu Chekwatit, dijelu ceste na kojem se dogodilo nekoliko ozbiljnih nesreća.

"Vozač je navodno izgubio kontrolu nad vozilom, koje je skrenulo s ceste, udarilo u veliki kamen uz cestu i prevrnulo se", objavila je policija.

Autobus koji je prevozio učenike Osnovne škole Kralj David u Ndejjeu prevrnuo se oko 20 sati po lokalnom vremenu u selu Chekwatit u području Kawowa.

🚨 Abanyeshuri 20 bapfiriye mu mpanuka ikomeye muri Uganda



Iyi bisi y'ishuri ribanza rya King David Junior School yari itwaye abanyeshuri bari bavuye mu rugendoshuri rwo gusura isumo rya Sipi Falls, yakoze impanuka ikomeye mu ijoro ryo ku wa 16 Nyakanga 2026 nyuma yo kubura… pic.twitter.com/p61clSdXuE — IGIHE (@IGIHE) July 17, 2026

"Nažalost, 20 djece i jedna odrasla osoba, koja je ujedno i osnivač i direktor, Tadeo Ssekade, otišli su k Gospodinu“, objavio je na X-u ministar lokalne uprave Balaam Ateenyi Barugahara, dok je bio na mjestu događaja.

Videozapisi koje su podijelili očevici pokazuju da je autobus teško oštećen, dok su lokalni stanovnici požurili pomoći ozlijeđenoj djeci.

Učenici su se vraćali sa izleta, a lokalni mediji izvještavaju da su posjetili slapove Sipi, turističko područje.

Uganda svake godine bilježi tisuće smrtnih slučajeva u prometu, a među glavnim uzrocima su prebrza vožnja, loše održavana vozila i opasne ceste, prema prometnim vlastima.

Najnovija nesreća dogodila se usred zabrinutosti oko sigurnosti školskog prijevoza nakon što je u zemlji posljednjih tjedana zabilježeno nekoliko ozbiljnih autobusnih nesreća.