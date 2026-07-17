Ambulante u gradu na obali pune djece: Brzo se širi neugodna zaraza

Posljednjih dana čekaonice u splitskim pedijatrijskim ambulantama pune su mališana. Razlog su slatke kraste, odnosno impetigo, česta površinska bakterijska infekcija kože koja se brzo širi.

Riječ je o vrlo zaraznoj pojavi koja se najčešće javlja kod djece, osobito na licu, oko nosa i usta, ali može se proširiti i na druge dijelove tijela.

Najčešće počinje kao mala ranica ili mjehurić, koji brzo puca i ostavlja prepoznatljivu žućkastu, "medenu" krasticu. Upravo zbog tog izgleda roditelji često i posumnjaju da se radi o impetigu, piše Dalmacija danas.

Infekcija se lako širi, osobito ako dijete češe promjene ili ako u kućanstvu više članova koristi iste ručnike, posteljinu ili druge osobne predmete.

Impetigo Foto: Getty Images

Dodatni poticaj širenju bolesti mogu dati i ljetni uvjeti, boravak na moru, kupanje te česta razmjena ručnika i drugih stvari na plaži, što infekciji olakšava prijenos s djeteta na dijete.

"Jedino slatko koje vam se sigurno neće svidjeti ovo ljeto jesu slatke kraste, a to je impetigo ili površna bakterijska infekcija kože. Ako je primijetite, pod jedan potrebno je maknuti krastu, prebrisavanje s gazom, zatim je potrebno tu ranicu očistiti antiseptikom (naravno, koji ne peče) i nakon toga staviti antibiotsku mast", navodi pedijatrica pulmologinja iz Poliklinike Pediatri Split doc. dr. sc. Jasna Petrić Duvnjak.

Infekcije se, kaže, brzo šire, pa treba voditi brigu o higijeni u kući, upotrebi ručnika i pranju ruku. U slučaju da se infekcije ne uspiju riješiti, savjetuje roditeljima da dijete odvedu liječniku.

Infekciju uzrokuju dvije bakterije: ili streptokok grupe A (s blagim simptomima) ili stafilokok aureus, koji uzrokuje teži oblik, a može razviti veće količine tekućine u prištićima, pa se oni i duže zadržavaju na koži, bez pucanja.

Roditeljima se savjetuje da kožu djeteta održavaju čistom, da promjene ne diraju i ne češu te da dijete redovito pere ruke. Nokte je dobro kratko podrezati kako bi se smanjilo grebanje i prijenos bakterija na druge dijelove tijela.

Djeca i odrasli trebali bi neko vrijeme izbjegavati kupanje u moru, barem dok kraste ne otpadnu i koža se ne oporavi jer slana voda može dodatno nadražiti kožu.

Sve o impetigu – kako se prenosi, kakve su komplikacije i liječenje – pročitajte u članku na Kreni zdravo.