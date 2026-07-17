Nestao u nekoliko sekundi: Ovo je toranj s kojeg je Iran kontrolirao pomorski promet

Sjedinjene Američke Države pokrenule su u četvrtak novi val zračnih napada na Iran, "šestu uzastopnu noć", objavila je američka vojska.

Bombardiranje je započelo u 18,00 sati po GMT-u, a cilj mu je "nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti", objavilo je američko Zapovjedništvo za Bliski istok na platformi X.

Sukobi između Washingtona i Teherana ponovno su izbili 7. srpnja nakon napada na brodove u Perzijskom zaljevu, za koje SAD odgovornost pripisuje Iranu.

Napadi koji su uslijedili dosad su najintenzivniji od prekida vatre u travnju te potkopavaju diplomatske napore usmjerene na postizanje trajnog okončanja sukoba.

Iranska državna novinska agencija IRNA izvještava da je sedam osoba poginulo u američkim zračnim napadima tijekom noći.

Prema navodima agencije, poginuli su u napadima koji su bili usmjereni na mostove na jugu zemlje, prenos Sky News.

AP javlja kako su Sjedinjene Američke Države rano u petak proširile svoju zračnu kampanju protiv Irana novim napadima na mostove te rušenjem nadzornog tornja u jednoj od ključnih iranskih luka. Riječ je o dijelu strategije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije najavio da će napadi biti usmjereni na iransku infrastrukturu kako bi izvršio pritisak na Teheran da ublaži svoju kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Istodobno je Iran pokrenuo nove raketne napade na američke saveznike na Bliskom istoku, uključujući Katar, jednu od ključnih država posrednica u pokušajima okončanja sukoba.

Primirje je propalo

Privremeno primirje, koje je dogovoreno prošlog mjeseca, u međuvremenu je propalo. Posljednjih dana područje Bliskog istoka ponovno je zahvaćeno intenzivnim uzajamnim napadima između Sjedinjenih Država i Irana, dok obje strane nastoje ostvariti prevlast nad Hormuškim tjesnacem.

Iranske vlasti tvrde da su američki napadi dosad usmrtili više desetaka ljudi te ranili stotine civila, a među novim žrtvama nalaze se i osobe poginule u petak tijekom posljednjeg vala bombardiranja.

Nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, Teheran je praktično zatvorio Hormuški tjesnac za međunarodni pomorski promet. Taj je potez izazvao nagli rast cijena nafte i Iranu dao snažan pregovarački adut.

Trump: "Pobjeđujemo u Iranu"

U televizijskom obraćanju naciji predsjednik Donald Trump ustvrdio je da američka operacija ostvaruje značajne uspjehe.

"Također ostvarujemo veliku pobjedu u Iranu, a rezultate toga vidjet ćete vrlo, vrlo brzo", izjavio je Trump.

Napadi na mostove i luku

Američki zračni napadi tijekom noći pogodili su više mostova u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan. Prema navodima iranske državne televizije, poginulo je najmanje sedam osoba.

Napadnuti su objekti u obalnom gradu Bandar Khamiru, koji se nalazi uz Hormuški tjesnac.

Meta su bili cestovni i željeznički mostovi koji povezuju Bandar Abbas, najveću iransku luku, s unutrašnjošću zemlje i glavnim gradom Teheranom. Iako postoje alternativni prometni pravci, procjenjuje se da bi daljnji američki napadi mogli ozbiljno poremetiti dopremu vojne opreme, ali i robe potrebne za opskrbu gotovo 90 milijuna stanovnika Irana.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da je tijekom šest uzastopnih noći napada pogođeno više desetaka ciljeva, a posljednji val bombardiranja završio je u zoru u petak.

Osim mostova, srušen je i nadzorni toranj u iranskoj luci Chabahar na Omanskom zaljevu, važnoj trgovačkoj ruti koja povezuje Iran s Afganistanom i drugim državama regije.

Vijest je objavila državna novinska agencija IRNA.

Američki ministar obrane Pete Hegseth na društvenim je mrežama objavio fotografiju urušavanja tornja, ističući da je riječ o demonstraciji američke kontrole nad Hormuškim tjesnacem.

Fotografija se prethodno već proširila društvenim mrežama.

Luka Chabahar, koju je Iran razvijao uz potporu Indije, i ranije je bila meta američkih zračnih napada. Iranski državni mediji potvrdili su novi napad na luku, ali isprva nisu spominjali rušenje nadzornog tornja.

Položaj ove luke u Omanskom zaljevu čini je strateški iznimno važnom jer pruža izravan pristup Arapskom moru i potpuno zaobilazi Hormuški tjesnac, jednu od najprometnijih svjetskih ruta za prijevoz energenata.

Iran tvrdi da je toranj služio za nadzor komercijalnog pomorskog prometa, dok američki izvori ističu kako na iranskim lukama djeluju i pripadnici Revolucionarne garde.

Iran uzvraća napadima na Katar i druge zemlje

Iran je u petak uzvratio raketnim napadima na Katar. Vlasti te zemlje dva su puta tijekom dana upozorile stanovništvo da potraži skloništa, dok su protuzračni sustavi presretali dolazeće projektile.

Katarsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je jedno dijete ozlijeđeno uslijed pada krhotina presretnutih projektila.

Katar, zajedno s Pakistanom, ima važnu ulogu posrednika u pokušajima okončanja rata, no pregovori su zapeli upravo zbog iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem.

Iran je također lansirao projektile prema Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska objavila da je presrela tri iranske rakete ispaljene prema njezinu teritoriju.

Eksplozije su zabilježene i iznad Erbila te Sulejmanije u autonomnoj Kurdistanskoj regiji na sjeveru Iraka, gdje su protuzračni sustavi djelovali protiv dolazećih projektila. Za sada nema službenih informacija o šteti.

Napad na tanker u Hormuškom tjesnacu

Britanska vojna misija UK Maritime Trade Operations izvijestila je da je u petak napadnut i jedan trgovački tanker koji je plovio dijelom Hormuškog tjesnaca uz obalu Omana.

Brod je pretrpio manja oštećenja, ali među članovima posade nije bilo ozlijeđenih.

Iran je posljednjih tjedana više puta napadao tankere koji prolaze tom rutom, no zasad nije preuzeo odgovornost za posljednji incident.

Borba za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem

Predsjednik Trump posljednjih je dana ponovno upozoravao da će američka vojska nastaviti napade na iranske elektrane, mostove i drugu ključnu infrastrukturu kako bi prisilila Iran da popusti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Kroz taj strateški pomorski prolaz u mirnodopskim uvjetima prolazi približno petina svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom.

Sjedinjene Države ponovno su uspostavile i pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz iranske sirove nafte.

Prema podacima analitičke kuće Lloyd's List Intelligence, promet tereta kroz Hormuški tjesnac početkom mjeseca smanjen je za gotovo 25 posto, i to prije posljednje eskalacije sukoba.

Zbog povećanog rizika pojedini tankeri prolaze tjesnacem s isključenim sustavima za praćenje položaja, dok mnogi brodari uopće odgađaju plovidbu. Iako se dio energenata preusmjerava cjevovodima, njihov kapacitet nije dovoljan da nadoknadi pad pomorskog prometa.

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da su američke snage zaustavile tri trgovačka broda koja su pokušala probiti pomorsku blokadu. Jedan je brod onesposobljen nakon što nije postupio prema zapovijedima, dok je drugi ukrcajem američkih snaga podvrgnut nadzoru radi, kako je priopćeno, "potpunog osiguravanja poštovanja blokade".