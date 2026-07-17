Andrej je brutalno izboden u kući prijatelja, shrvani otac: "Monstrum je napao i medicinske djelatnike"

Mića Simić, otac pokojnog Andreja (13), kojeg je njegov vršnjak M. M. (16) u Niškoj Banji usmrtio s čak 37 uboda nožem, izjavio je kako je dječak ubojica u međuvremenu napao dvojicu medicinskih djelatnika u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević", pri čemu je jednom od njih nanio teške tjelesne ozljede.

"Po našem mišljenju, odluka da se njegovim roditeljima dopusti posjećivanje potpuno je šokantna. Pred Osnovnim sudom vodi se postupak za oduzimanje roditeljske skrbi, pa takva odluka može izravno utjecati na cijeli proces.

Osim toga, isti je monstrum u bolnici "Laza Lazarević" napao dvojicu medicinskih djelatnika - jednoga je teško ozlijedio, a drugoga lakše. Zbog toga se protiv njega vodi poseban postupak", rekao je Mića Simić uoči ročišta.

Trinaestogodišnji Andrej Simić brutalno je ubijen 5. listopada 2023. godine u obiteljskoj kući u Niškoj Banji. Njegov školski kolega usmrtio ga je zadavši mu 37 uboda nožem u glavu i tijelo. Budući da u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije ne može kazneno odgovarati za počinjeno djelo.

Zbog toga se kazneni postupak vodi protiv njegovih roditelja, M. M. i M. M. M., pred Višim sudom u Nišu. Tereti ih se za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetne osobe.

Nakon njegova svjedočenja putem videoveze preostalo je ispitati još nekoliko svjedoka. Maksimalna kazna za kazneno djelo protiv opće sigurnosti počinjeno u supočiniteljstvu, kao i za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe, iznosi 12 godina zatvora.

Roditelji dječaka ubojice sumnjiče se da nisu primjereno reagirali na nasilne sklonosti svojega sina, koji je toga dana usmrtio Andreja, svog školskog kolegu. Andrej je tog jutra otišao u njegovu kuću. Trebala su doći još dvojica dječaka, no nisu se pojavila. Nakon toga dogodio se tragičan događaj u kojem je Andrej ubijen nožem.

Andrejev otac Mića Simić u više je navrata upozoravao roditelje M. M. M. i M. M. da njihov sin u školskom ruksaku nosi noževe, mačete i drugo hladno oružje, no, kako tvrdi, ni otac ni majka na ta upozorenja nisu reagirali, piše Kurir.