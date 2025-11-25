Farchioni - gastro edukativni susret u Perugi

Ukupno 40 kupaca iz inozemstva - prvenstveno iz Europe (DANSKA, ŠVEDSKA, NORVEŠKA, RUMUNJSKA, POLJSKA, NIZOZEMSKA, ENGLESKA, ŠKOTSKA, HRVATSKA, LITVA, MALTA), ali i iz Azije (JUŽNA KOREJA i JAPAN) i Sjedinjenih Američkih Država - sudjelovalo je na 6. međunarodnom tečaju degustacije ekstra djevičanskog maslinovog ulja, održanom u studenom, koji je promovirao Farchioni Olii, tvrtka sa sjedištem u Gualdo Cattaneu, u pokrajini Perugia.

Pr (Foto: PR)

Tri dana, strani stručnjaci bili su gosti u uljari Farchioni, uronjeni u svijet ekstra djevičanskog maslinovog ulja, angažirani ne samo u degustacijama već i u praktičnom dijelu procesa prerade, počevši od berbe maslina do procesa mljevenja, punjenja u boce i konačno, degustacije. Ova obuka pružila je priliku da se iz prve ruke iskusi nadgledanje cijelog lanca opskrbe. Predavanja su održali Michela Gasparrini, voditeljica Laboratorija za ulje Farchioni, i Maurizio Servili, profesor znanosti i tehnologije hrane na Sveučilištu u Perugi.

Pr (Foto: PR)

Kvaliteta

„Postoji recept koji leži u osnovi promocije ekstra djevičanskog maslinovog ulja: učenje prepoznavanja kvalitete. Očigledno, važan je proces označavanja – koje omogućuje kupcima da odrede podrijetlo maslina od kojih je ulje dobiveno i podrijetlo cijelog lanca opskrbe, no, izrazito je važno i oslanjanje na svoja „uvježbana“ osjetila: miris i okus.

Prikupljanje informacija i znanja kroz obuku potaknut će vas da kupujete samo kvalitetna ulja. Ovo je neizbježan napredak koji se odnosi i na potrošače i na kupce: nakon što naučite prepoznati kvalitetno ulje, više ne možete ni konzumirati ni nuditi nekvalitetno ulje“, kaže Giampaolo Farchioni, vlasnik i menadžer tvrtke, koji objašnjava svrhu ovog jedinstvenog tečaja.

Pr (Foto: PR)

Pr (Foto: PR)

Cijena

„Cijena je važna“, nastavlja Farchioni, „ali sada dobro znamo da kupci više ne kupuju isključivo na temelju ekonomskih parametara: oni koji su informirani znaju da jeftina ulja malo vrijede u smislu organoleptičke i nutritivne vrijednosti.“ To se posebno odnosi na poslovanje s međunarodnim kupcima. „Ekstra djevičansko maslinovo ulje osnovna je namirnica mediteranske prehrane i kao takvo je cijenjeno i poželjno u inozemstvu. Međutim, često nije dovoljno poznato, što može dovesti do nemogućnosti održavanja njegove cijene“, objašnjava Farchioni.

Prisjeća se: „Naša tvrtka oduvijek je usredotočena na koncept „kvaliteta po pravoj cijeni“, s jasnom porukom da dobro ulje nije nužno nedostupno: imamo i kvalitetna ulja po pristupačnim cijenama. I kroz ovaj tečaj mogli smo istražiti nove tržišne prilike s našim sugovornicima.“

Pr (Foto: PR)

Lanac opskrbe

Tečaj rezerviran za međunarodne kupce bio je i prilika za ulaženje u srž lanca opskrbe ekstra djevičanskim maslinovim uljem. „Kako bismo unaprijedili lanac opskrbe, moramo širiti veću kulturu i svijest među potrošačima i stručnjacima iz industrije, objašnjavajući kako se razlikuje visokokvalitetno ulje. Obuka naših trgovačkih partnera stoga pomaže u podršci naporima poduzetnika koji žele ulagati u kvalitetu proizvoda i bogatstvo lanca opskrbe.“

Turizam maslinovog ulja

6. međunarodni tečaj degustacije ekstra djevičanskog maslinovog ulja, koji je promovirao Farchioni Olii Spa, završio je posjetom gradu Perugi, glavnom gradu Umbrije, a ujedno je bio i prilika za uranjanje u ljepotu ove regije, zelenog srca Italije i uzora za talijansku kulturu uzgoja maslina.

Pr (Foto: PR)

Pr (Foto: PR)

„Dani obuke omogućili su sudionicima iz Europe, Azije i Amerike da prvi put iskuse tipična obilježja ruralnosti naše regije, što je temelj proizvodnje same boce.

Naša obitelj uvijek je ponosna što održava poznatim ime Umbrije diljem svijeta“, objašnjava Giampaolo Farchioni.

„Tijekom aktivnosti“, nastavlja, „oživjeli smo staru obiteljsku seosku kuću večerom i piknikom među maslinicima. To je bila inspiracija za našu glavnu etiketu: Casolare di Costacilia, koja daje ime Il Casolareu, jednom od najpoznatijih i najprodavanijih Farchionijevih proizvoda u maloprodajnoj mreži.“ Cilj je također promovirati regiju ističući rastući fenomen turizma maslinovog ulja koji će se u budućnosti još više nametnuti.

Pr (Foto: PR)