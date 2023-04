Državno odvjetništvo protiv 30-godišnje Petre iz Zagreba podiglo je optužnicu tražeći od suda da joj izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, s time da se izrečena kazna neće izvršiti ako okrivljenica u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Petra (30) u siječnju ove godine u stanu u Zagrebu oko 9:30 opalila je nevjenčanog supruga (34) metalnim svijećnjakom po glavi nakon svađe oko toga tko će izvesti psa u šetnju.

"Nakon prepirke s izvanbračnim suprugom prvo ga je ogrebala po licu i vratu, nakon čega ga je metalnim svijećnjakom udarila u područje stražnjeg dijela glave, uslijed čega je muž zadobio povrede u vidu rane razderotine na zatiljnom dijelu glave duljine 2,5 centimetara", otkrila je optužnica.

Užas kod Zagreba: Dvojica muškaraca napala i ozlijedila dvije maloljetne osobe

Prijava za nasilje među djecom ima sve više, no koliko u njima ima istine? ''Neki roditelji pišu ružne komentare o drugoj djeci''

Policiju je pozvao vlasnik stana te je Petra odmah uhićena, a mužu je pružena prva pomoć. Policija je otkrila kako su mu se na odjeći vidjeli tragove krvi, piše Danica.hr.

Petra je priznala kako su se tog dana potukli, ali naglašava kako se samo branila: "Prepirali smo se oko šetnje psa, oboje smo krivi. Ogrebala sam ga, ali to sam učinila u obrani, i također je točno da sam ga nekim svijećnjakom udarila po glavi. Radi se o nekom svijećnjaku od lima koji se nalazio na stolu. Ali on me grebao, držao za lice i vukao po podu, nije me gušio. Prestali smo kad je stanodavac kucao na vrata, a potom je pozvao i policiju."