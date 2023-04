Nasilja u obitelji ima više tijekom blagdanskog razdoblja. Zašto je to tako i radi li se dovoljno na prevenciji i kažnjavanju, u razgovoru s psihologinjom Senkom Sekulić doznao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Ni ovaj Uskrs, nažalost, nije bio iznimka što se tiče obiteljskog nasilja. Zašto su blagdani tako kritični?

"Kad se govori kroz istraživanja koji su razlozi, to bude zbog toga što je češća konzumacija alkohola za vrijeme blagdana. Blagdani nisu samo sretno vrijeme, nego i stresno vrijeme. Stres u obitelji je povećan", navodi Sekulić.

"Nasilnik ima više priliku biti doma, vjerski blagdani potiču patrijahalne rodne uloge koje su u jednom dijelu priče osnova nasilja. Nasilja stalno ima", kazala je Sekulić.

Na pitanje jesu li češći izolirani incidenti u obiteljskim zajednicama gdje ga inače nema ili su to slučajevi gdje dolazi do ponavljanja, a žrtve prešućuju, Sekulić kaže da su to najčešće ponavljanja.

Hrvatska ima rješenje, ali...

"Obiteljsko nasilje se događa stalno i svugdje i nikad se ne govori o izoliranom slučaju, neki slučaj bude prvi slučaj, ali najčešće je obiteljsko nasilje kontinuirano i počinitelj je od ranije poznat policiji ili centrima za socijalnu skrb", rekla je.

U Hrvatskoj imamo rješenje za to - izoliranje nasilnika iz obitelji, institut koji se trebao početi primjenjivati, umjesto da se obitelj izdvaja odlaskom u neku sigurnu kuću. No, kako to izgleda u praksi?

"Prema mojem iskustvu - rijetko. Ne mogu reći, postoje slučajevi kad se to desilo. Žene s kojima sam radila i prije i koje dolaze danas bile su primorane naći sklonište za sebe i svoju djecu. Čak i kad se to događa nema dovoljno usluga u zajednici za sigurno smještanje žene i djece", ističe Sekulić.

"Mi stalno imamo resurse, ali ih se ne koristi", dodala je.

Na pitanje tko je u daljnjem lancu odgovornosti nakon prijave nasilja najslabija karika - policija, sudovi..., Sekulić odgovara: "Mislim da je najslabija karika nepovezanost svih karika, ali i educiranost svih dionika o tome što je trauma".

"Kad imamo smrt, onda se više pozornosti skrene"

"Kaže se 'dobro je sve završilo, nitko nije stradao', a ne vodi se računa o tome što je izloženost nasilju ostavilo kod žene i djece. Kad imamo smrt kao posljedicu, onda se više pozornosti skrene. Nema edukacije, povezanosti, nema odgovornosti i stvarne namjere", navodi.

"Ne ulažemo resurse u obranu žena i djece od rodno uvjetovanog nasilja, mi smo država čiji predstavnici o tome pričaju da se dobiju nominalne pozicije. Stanje je drugačije - više se priča. Ali to je, nažalost, nedovoljno", zaključuje Sekulić.

