Mjesecima mu prijetili i tražili novac, a onda je pristao sastati se s njima

Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca zbog iznude 33-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem policija je otkrila da su 43-godišnjak i 25-godišnjak od lipnja 2025. do 16. veljače 2026. godine, prema unaprijed smišljenom planu da se domognu novca, osobno i telefonski ozbiljno prijetili 33-godišnjaku i tražili ga da im plati nepostojeće dugovanje od nekoliko desetaka tisuća eura.

Sve je počelo u lipnju prošle godine kada je 43-godišnjak sklopio usmeni dogovor s 33-godišnjakom, inače zaposlenikom tvrtke za iznajmljivanje i prodaju automobila, o najmu osobnog automobila marke BMW splitskih registracija te se obvezao otkupiti vozilo u roku jedne godine. No kako 43-godišnjak nije do kraja isplatio vozilo, vratio ga je oštećenom. Nakon toga su on i 25-godišnjak oštećenom 33-godišnjaku uputili ozbiljne prijetnje putem poziva i poruka da se sastane s njima.

Oštećeni se krajem siječnja pristao sastati s njima u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba. Sumnja se da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja, a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti da će mu nauditi ako im za nekoliko dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura, a što je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život te se tada obratio policiji.

U ponedjeljak, 16. veljače, oštećeni se još jednom sastao s osumnjičenima u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra na području Novog Zagreba kada su ih policijski službenici uhitili i priveli na kriminalističko istraživanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci starosti 43 i 25 godine su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.