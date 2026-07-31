Zaustavljen na cesti: Zbog onoga što je imao u autu pokrenuta je velika pretraga

Policajci su u srijedu oko 16:25, između mjesta Kula i Poreč, zaustavili automobil u kojem su bili 64-godišnji vozač i 44-godišnjakinja. Prevozili su sitno rezani duhan na kojem nije bilo nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Kako su utvrdili u PU požeško-slavonskoj, muškarac i žena prevozili su ukupno 80 kilograma duhana.

Duhan i oružje - 3 Foto: PU požeško-slavonska

Nakon toga, policija je pretražila i kuće na području Čaglina, a kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Tamo su pak pronašli automatsku pušku s dva pripadajuća spremnika, pušku s užljebljenom cijevi, zračnu pušku, 116 komada streljiva te 15 kilograma sitno rezanog duhana i premu za punjenje cigareta.

Duhan i oružje - 2 Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Duhan i oružje - 1 Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja nabave i posjedovanja oružja građana te kaznena prijava zbog kaznenih djela nedozvoljene trgovine i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Duhan i oružje - 4 Foto: PU požeško-slavonska