U srijedu u 19.40 sati zaprimljena je dojava djelatnika Hitne medicinske pomoći da je u Ulici Put Gradine u Trogiru pružena liječnička pomoć muškarcu koji je ranjen hicem iz vatrenog oružja.

Prema prvim informacijama, 40-godišnjaku je oko 19.10 sati prišla muška osoba te je do njih došlo najprije do verbalnog, a zatim i do tjelesnog sukoba, pri čemu je 40-godišnjak ozlijeđen vatrenim oružjem, dok se počinitelj udaljio s mjesta događaja.

Utvrđeno je da je 40-godišnjak ozlijeđen u predjelu noge, a ozljeda je okvalificirana kao teška, te je zadržan na bolničkom liječenju. Uhićena je osoba koja se dovodi u svezu s ozljeđivanjem. U tijeku je kriminalističko istraživanje.