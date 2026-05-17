Sprema li se ujedinjenje dviju europskih država? "Vrijeme je da s riječi prijeđemo na konkretne korake"

Sve je počelo jednom naizgled običnom fotografijom na Facebooku. Moldavska predsjednica Maia Sandu i njezin rumunjski kolega Nicușor Dan objavili su zajednički selfie iz rumunjskog vojnog zrakoplova, putujući na sastanak Europske političke zajednice. Bilo je to prvi put da čelnici ovih dviju država zajedno putuju na međunarodni skup i da ih u zračnoj luci dočekuju u paru.

Kako prenosi Deutsche Welle, ova gesta nije bila slučajna - riječ je o jasnoj poruci o sve glasnijem pitanju mogućeg ponovnog ujedinjenja Republike Moldavije i Rumunjske.

"Rumunjska je spremna", a moldavska predsjednica suočena s optužbama za izdaju

Ovo je povijesni presedan jer su u objema zemljama na vlasti lideri koji pozitivno gledaju na unionističke ideje. Dok su svi prethodni moldavski predsjednici bili oštro protiv, Maia Sandu više ne skriva svoj stav. Početkom godine otvoreno je priznala kako bi na referendumu osobno glasala za ujedinjenje, što je prorusku oporbu u Moldaviji natjeralo da zatraži njezinu ostavku zbog "veleizdaje".

S druge strane, rumunjski predsjednik Nicușor Dan, kojeg je Sandu otvoreno podržala na izborima, kratko poručuje:

"Rumunjska je spremna."

Ono što je ključno jest da Dan ne nastupa paternalistički prema siromašnijem susjedu, već građane Moldavije tretira potpuno ravnopravno, što u toj zemlji nailazi na odličan odjek.

Povijesna igračka velikih sila

Da je riječ o duboko povezanim nacijama, dokazuje činjenica da je u objema državama službeni jezik rumunjski, a povijest im je neraskidiva:

1812. godine: Rusko i Osmansko Carstvo podijelili su povijesnu kneževinu Moldaviju po rijeci Prut.

1918. godine: Nakon Prvog svjetskog rata, dio pod ruskom vlašću ujedinio se s Rumunjskom.

1940. godine: Staljin u dogovoru s Hitlerom ponovno komada teritorij i stvara Moldavsku Sovjetsku Republiku.

1991. godine: Moldavija stječe neovisnost nakon raspada SSSR-a.

Dugo je vremena ideja ujedinjenja bila na marginama, a Rusija je od devedesetih redovito strašila javnost navodnim "fašističkim ujedinjenjem", što je bio i jedan od glavnih narativa za odcjepljenje Pridnjestrovlja.

Prema najnovijim istraživanjima javnog mnijenja, raspoloženje građana se drastično mijenja, ponajviše zbog ruske agresije na susjednu Ukrajinu, koja je Moldavcima raspršila sve iluzije o Moskvi.

U Moldaviji ujedinjenje sada podržava 42 posto građana, dok je većina od 47 posto i dalje suzdržana jer se pribojavaju da bi postali tek siromašna pokrajina.

U Rumunjskoj je situacija potpuno jasna - ujedinjenje želi čak 72 posto upitanih.

Osim geopolitičkog straha, ekonomske veze su nikad jače. Procjenjuje se da više od trećine od 2,4 milijuna stanovnika Moldavije već ima rumunjsko državljanstvo. Upravo je Rumunjska ta koja je izvukla Moldaviju iz energetskih ralja Rusije i spojila je na europske mreže. Početkom svibnja Savezi pisaca obiju zemalja poslali su dramatičan apel: "Vrijeme je da se s deklaracija prijeđe na konkretne korake."

Što s proruski orijentiranim Pridnjestrovljem i što kaže Bruxelles?

Ipak, put do ostvarenja ovog povijesnog cilja bit će dug i kompliciran. Osim ustavnih prepreka i moldavske obveze na vojnu neutralnost, najveći problem ostaje Pridnjestrovlje - regija koju i dalje čvrsto kontroliraju proruski separatisti.

Dok neovisni kritičari smatraju da nije primjereno da se o ujedinjenju govori usred službenih pregovora Moldavije o pristupanju Europskoj uniji, Bruxelles u tome ne vidi problem. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas nedavno je na to pitanje dala jasan i diplomatski odgovor:

"O eventualnom ujedinjavanju mogu odlučiti isključivo građani Republike Moldavije i Rumunjske – i nitko drugi. To je sasvim njihova stvar."