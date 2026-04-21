FOTO Krkljanac pred Ministarstvom: Vozač se Audijem zabio u automobile

Prometna nesreća dogodila se u utorak oko 11:20 sati ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova u Zagrebu. Zbog nesreće je bio blokiran promet.

Osim policije, na mjestu nesreće bila je i hitna pomoć. Kako doznajemo, vozaču Audija iznenada je pozlilo u vožnji.

Kako javlja zagrebačka policija, dojavu o prometnoj nesreći primili su u 12:05 sati, a u njoj je nastala samo materijalna šteta.

Vozač Audija naletio je na jedno parkirano i jedno vozilo u pokretu. Nakon prometne nesreće vozač je prevezen u KB Dubrava.

Policija će nakon očevida utvrditi detalje prometne nesreće.

