Detalji užasa na A1: Vozač naletio na zaustavljena vozila i pokosio ljude, poginula žena, druga se bori za život

Nesreća se dogodila jučer oko 13:40 na 82. kilometru autoceste A1 u smjeru juga. Sve je započelo kada je 34-godišnja vozačica iz Gospića, vozeći lijevom trakom, zbog neprilagođene brzine izgubila kontrolu nad vozilom, koje se počelo zanositi i rotirati po kolniku.

U tom trenutku desnom trakom nailazila je 51-godišnja vozačica iz Zagreba, koja također nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti te je udarila u vozilo slovačkih oznaka ispred sebe. Njime je upravljao 48-godišnji Slovak, koji je pokušao izbjeći sudar kočenjem i skretanjem udesno. Nakon tog prvog sudara sva vozila zaustavila su se na desnoj strani autoceste, a sudionici su izašli iz vozila.

No, drama tu nije stala.

Nedugo zatim na mjesto nesreće naišao je 31-godišnji vozač iz Đakova koji je, također zbog neprilagođene brzine, naletio na zaustavljena vozila. Najprije je udario u zagrebački automobil, potom u slovački, koji je odbačen u vozilo iz Gospića.

U nekontroliranom kretanju vozilo đakovačkih registarskih oznaka udarilo je i više osoba koje su se nalazile izvan vozila – među njima 34-godišnju vozačicu s djetetom, dvije slovačke državljanke (73 i 46) te vozačicu i putnicu iz zagrebačkog automobila.

Na mjestu nesreće smrtno je stradala 51-godišnja putnica. Teško su ozlijeđene tri osobe – dvije Slovakinje te 34-godišnja vozačica iz Gospića, čije su ozljede opasne za život. Lakše su ozlijeđene četiri osobe, uključujući troje djece.

Očevid je vodio zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Promet na toj dionici autoceste bio je otežan sve do 19 sati te se odvijao pretjecajnom trakom.

Protiv 31-godišnjeg vozača koji je naletio na zaustavljena vozila bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, dok će vozačice iz Gospića i Zagreba biti sankcionirane prekršajnim nalozima.