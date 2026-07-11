Srđan Aleksić je pucao u muškarca i pobjegao, policija upozorava: "Ne približavajte mu se, opasan je"

Policija traga za muškarcem koji je 9. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg muškarca.

Srđan Aleksić, kojeg policija traži, rođen je 1985. i iz okolice Pule je. Smatra se opasnim i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem.

"Ako uočite muškarca s fotografije, nemojte mu se približavati niti s njim ostvarivati kontakt jer je vjerojatno naoružan, već odmah obavijestite policiju na broj 192", napominju iz policije.

Srđan Aleksić Foto: Istarska policija

"Pozivamo građane ako ga uoče ili ako imaju informacije o tome gdje bi se mogao nalaziti, da o tome odmah obavijeste policiju putem broja telefona 192, elektroničke pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku postaju", dodali su iz policije.

Muškarac (60) kojeg je ranio Aleksić ozlijeđen je i zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.