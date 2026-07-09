Drama u Istri: Upucan muškarac, u tijeku je velika potraga

Policija je u četvrtak oko 18 sati zaprimila dojavu da je na području Valdebeka u Puli iz vatrenog oružja ranjen muškarac.

Prema zasad dostupnim informacijama, 60-godišnji muškarac prevezen je u pulsku Opću bolnicu, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Kako se neslužbeno doznaje, žrtva napada je mehaničar, a napadač je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja.

U tijeku je intenzivna potraga za počiniteljem, potvrdila je istarska policija. Očevidom i istragom se utvrđuju okolnosti pod kojim se dogodila pucnjava.