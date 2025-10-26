FOTO Nestale dvije djevojčice u Dalmaciji: Traga se i za mladićem

Traga se za dvije djevojčice iz Kaštela čiji je nestanak prijavljen 24. listopada i vode se u Nacionalnoj evidenciji nestalih. Riječ je o Vanesi Mladar (12) i Nikol Cvitan (15).

Iako je najprije prijavljen nestanak Vanese, policija javlja o nestanku i Nikol te vjeruju da je njihov nestanak povezan.

Vanesa Mladar Foto: nestali.gov.hr

Vanesa Mladar zadnji je put viđena 24. listopada u Kaštelima. Rođena je 2013. godine, visoka je 167 centimetara. Oči i kosa su joj boje kestenja. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu majicu kratkih rukava, rozu trenirku i bež tenisice Adidas.

Nikol Cvitan Foto: nestali.gov.hr

Nikol Cvitan zadnji je put viđena također 24. listopada u Kaštelima. Rođena je 2010. godine, visoka je 160 centimetara. Kosa joj je crne boje, a oči kestenjaste. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu dugih rukava, svijetle traperice i, bež tenisice Adidas.

U međuvremenu je objavljen i nestanak i 17- godišnjeg Marina Pense, a policija ne povezuje njegov nestanak s nestankom dviju djevojčica, piše portal Grada Kaštela.

Marin Pensa Foto: nestali.gov.hr

Marin Pensa zadnji je put viđen 25. listopada u Kaštelima. Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu boju kose i oči plave boje.

U slučaju da posjedujete informacije o ovim osobama policija moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192, a informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.