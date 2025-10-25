Obavijesti Foto Video Pretražite
100.000 eura pomoći

Zbog ovog pomora ugrožena je priroda i poljoprivreda: "One koji koriste te pesticide nije briga"

Piše Sara Duvnjak/DNEVNIK.hr, 26. listopada 2025. @ 07:30
Pčele
Pčele Foto: DNEVNIK.hr
Pomor pčela u Hrvatskoj zabrinuo je stručnjake i pčelare, a država je odgovorila paketom pomoći.
Veliki pomor pčela u Hrvatskoj — država daje 100.000 €, pčelari traže sustavno rješenje
100.000 eura pomoći
Zbog ovog pomora ugrožena je priroda i poljoprivreda: "One koji koriste te pesticide nije briga"
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
