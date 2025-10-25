Zbog ovog pomora ugrožena je priroda i poljoprivreda: "One koji koriste te pesticide nije briga"

Domaći med i uloga pčelara u očuvanju prirode i poljoprivrede važniji su nego ikad. Svaka izgubljena pčela prijeti prirodi, ali i otvara priliku da Hrvatska pokaže koliko cijeni svoje pčelare i domaći med.

U Hrvatskoj je i ove godine zabilježen velik pomor pčela. Vlada je reagirala programom pomoći pčelarima vrijednim sto tisuća eura.

"Smatram da su pčele i pčelari vrlo bitni za prirodu i uopće za opstanak prirode i igraju vrlo, vrlo važnu ulogu", kaže Mihovil. "Žalosno da se država hvali sa 100.000 eura koje će dat svim pčelarima u Hrvatskoj. Ako uginu pčele, ugiba nam priroda", smatra Dijana.



Procjenjuje se da je izgubljeno na tisuće pčelinjih zajednica, a uzrok se najčešće povezuje s nepravilnom upotrebom pesticida i vremenskim ekstremima.



"Pomoć je korektna, dakle to je nekakva cijena odnosno iznos koji će pčelarima pomoći da prebrode taj gubitak, naravno nije dovoljna", smatra Dražen Kocet, predsjednik Pčelarskog saveza.

Iz resornog Ministarstva poručuju da je cilj programa osigurati barem kratkoročnu stabilnost, dok struka upozorava da je za dugoročni oporavak potrebna edukacija.

"Mislim da bi Vlada i organi koji se time bave trebali puno više uložiti truda u edukaciju poljoprivrednika i u eventualno sankcioniranje onih koji tako nešto naprave jer se zna koji pesticidi se koriste i kad se koriste,a sve se svodi na to da te poljoprivrednike to nije briga", tvrdi David Pikutić, OPG-ovac, pčelar.

Koji su još problemi hravtskih pčelara i kakve su cijene meda pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.