Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Danas pred sucem

USKOK objavio detalje istrage: Evo kako su ravnatelj Klinike za psihijatriju i ostali napravili milijunsku štetu Zagrebu

Piše I. H., 21. studenoga 2025. @ 13:05 komentari
Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru - 1
Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Danas bi uhićeni tijekom dana trebali biti dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda.
Najčitanije
  1. Osnovna škola Jelkovec
    reagirala policija

    Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
  2. Bolnica, ilustracija
    Priča s tužnom pozadinom

    Vijest o uhićenju bake (82) uznemirila je Hrvatsku: "Situacija je postala neizdrživa..."
  3. Snijeg u Sisku
    Hrvatska pod snijegom

    FOTO Hrvatska na udaru snježnog kaosa! Snijeg već pada, pogledajte gdje će ga biti najviše
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Prepoznajete li ženu s fotografije? Traži ju policija
mole pomoć
Prepoznajete li ženu s fotografije? Traži ju policija
Na pješačkom prijelazu poginula 66-godišnja pješakinja: Pregazila je vozačica koja je vozila prebrzo
KRŠENJE PROPISA
Tragedija na pješačkom prijelazu: Poginula starija žena jer vozačica nije usporila
Slovenku u Zagrebu napao stranac: Ona ozlijeđena i u bolnici, a on je priveden
brutalan napad
Strac (40) u Zagrebu prebio Slovenku (74) na ulici: Teško je ozlijeđena
Srušio se indijski borbeni avion na aeromitingu u Dubaiju, poginuo pilot
u Dubaiju
VIDEO Srušio se borbeni avion na aeromitingu pred šokiranom publikom!
USKOK objavio detalje istrage protiv bivšeg ravnatelja Klinike za psihijatriju Sveti Ivan
Danas pred sucem
USKOK objavio detalje istrage: Evo kako su ravnatelj Klinike za psihijatriju i ostali napravili milijunsku štetu Zagrebu
Uvredljivi grafit Jurici Pavičiću: Mjesec dana nakon incidenta policija traži pomoć građana
NADZORNE KAMERE
Policija moli pomoć: Prepoznajete li mladića kojeg se sumnjiči da je napisao prijeteći grafit Jurici Pavičiću?
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
reagirala policija
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
Starica uhićena u bjelovarskoj bolnici
Priča s tužnom pozadinom
Vijest o uhićenju bake (82) uznemirila je Hrvatsku: "Situacija je postala neizdrživa..."
Stigla promjena vremena, snijeg pada u dijelovima Hrvatske
Hrvatska pod snijegom
FOTO Hrvatska na udaru snježnog kaosa! Snijeg već pada, pogledajte gdje će ga biti najviše
Izgladnjeli, otvorenih rana, zanemarivani: Iz međimurskih romskih naselja svake godine se spasi 700 pasa, ali problem ne prestaje
Večeras u Provjerenom
Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
VIDEO/FOTO Veliki požar u Istri: Gori hotel i kasino, širi se gusti dim
Vatrogasci na terenu
VIDEO/FOTO Veliki požar u Istri: Gori hotel i kasino, širi se gusti dim
Jak potres pogodio Bangladeš, ima više poginulih i ozlijeđenih
tresla se dhaka
VIDEO Jak potres pogodio glavni grad, ima mrtvih: "Zgrade su se tresle poput drveća, svi su bili prestravljeni"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
reagirala policija
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
Starica uhićena u bjelovarskoj bolnici
Priča s tužnom pozadinom
Vijest o uhićenju bake (82) uznemirila je Hrvatsku: "Situacija je postala neizdrživa..."
Stigla promjena vremena, snijeg pada u dijelovima Hrvatske
Hrvatska pod snijegom
FOTO Hrvatska na udaru snježnog kaosa! Snijeg već pada, pogledajte gdje će ga biti najviše
show
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Je li Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na izboru za Miss Universe?
recite nam u anketi!
Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
Jedan od najsmrtonosnijih tumora
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
zabava
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Urnebesno
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
tech
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Sad je potrebno iskopavati
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Startaj Hrvatska 2025.
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
KANADSKI BREND
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Tužna vijest iz Njemačke: Umro Dieter Herzog
Počivao u miru
Tužna vijest iz Njemačke: Umro član sjajne generacije koja je osvojila SP
Tužna vijest pogodila obitelj Realove legende, sinovi su shrvani: "Zauvijek ćemo te pamtiti"
Prerani odlazak
Tragedija u projektu Realove legende, njegovi sinovi su shrvani: "Zauvijek ćemo te pamtiti"
tv
MasterChef: "Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
NAPUSTIO NATJECANJE
"Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
MasterChef: MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
KRAJ AVANTURE
MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
U dobru i zlu: Saznali su istinu i nisu nimalo sretni njegovim postupkom
U DOBRU I ZLU
Saznali su istinu i nisu nimalo sretni njegovim postupkom
putovanja
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama širokih nogavica i sivom kaputu
Lako se kopira
Bojana Gregorić Vejzović: Tako obična kombinacija koja izgleda vrhunski, ne trebaju joj nikakvi dodaci
Lejla Filipović u čizmama s chunky potplatom i trapericama 2025.
Tople, a šik
Ove čizme savršen su par podvrnutim trapericama, a nosi ih i Lejla Filipović
sve
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene