Reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina o zakonskim propisima vezanima za duge vožnje i izmjene vozača razgovarao je s voditeljem Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josipom Mataijom.

Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a, izrazio je sućut obiteljima stradalih u teškoj nesreći koja se u nedjelju rano ujutro dogodila na autocesti A3 kod Slavonskog Broda.

"Nažalost, promet je pokazao da uza sve one dobre stvari koje on nosi, nosi i ono loše, a to je stradavanje", kazao je Mataija.

Objasnio je kako su pravila vezana za vrijeme vožnje propisana i na razini Europske unije, ali i hrvatskim Zakonom o mobilnim radnicima i njihovim odmorima.

"Dakle, u ovoj situaciji je bila posada, dva vozača, koji maksimalno mogu voziti 21 sat u roku od 30 sati i to zajedno, a nakon 4 i pol sata moraju se odmarati. To rade na način da jedan vozi 4 i pol sata, a onda drugi preuzima upravljanje vozilom", objasnio je Mataija.

Rekao je kako temeljem tahografa, kojeg je vozilo imalo, a moraju ga imati svi autobusi i sva teretna vozila, policija može utvrditi i brzinu, koliko je vozač upravljao vozilom, koliko je odmarao i druge relevantne informacije. Pojavila se neslužbena informacija da su se vozači zamijenili na Bregani, a je li točna također bi trebalo biti lako utvrditi pomoću tahografa.

"Autocesta je monotona"

Što se tiče konkretnog dijela dionice autoceste, Mataija ističe kako na tom dijelu već godinama nije bilo teške prometne nesreće.

"Međutim, na cijeloj dionici autoceste A3 koja ima više od 300 kilometara, nažalost se godišnje događa određen broj nesreća, a problem je vjerojatno i u samoj konfiguraciji terena jer se radi o ravnici. Svi znamo da je autocesta monotona i onda vozači znaju zaspati", kaže.

Dodaje kako prema statistici, ove je godine na autocestama u Hrvatskoj zabilježeno 14 smrtno stradalih osoba, u odnosu na devet prošle godine od kojih je pola bilo na A3.

Ipak ističe kako su autoceste sigurnije prometnice od drugih jer godišnje na njima smrtno strada 8 do 10 posto putnika, a većina ih stradava u ulicama naseljenih mjesta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr