Što sada čeka ubojicu iz Međimurja? "Postoji rok za izručenje. Oružje će se vještačiti ovdje..."

Pronađen je osumnjičenik za ubojstvo u Međimurju. Nakon dva dana opsežne potrage u čak 3 države, prepoznali su ga Slovenci i alarmirali policiju. Uhićen je u napuštenom objektu uz granicu.

O uhićenju je izvijestila reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Kako javlja Ćevid, počinitelj se sada nalazi u prostorijama PU Murske Sobote gdje čeka izručenje međimurskoj policiji.

Uhićen je oko 15:30 nakon što je u petak raspisana tjeralica i javno objavljena njegova fotografija pomoću koje su ga građani i prepoznali.

U akciji uhićenja je sudjelovalo više desetaka pripadnika specijalne policije zato što je, kao što se i pretpostavljalo, bio naoružan. Sa sobom je imao pušku pištolj te nož.

O daljnjoj proceduri je Ćevid razgovarala s Radovanom Gačalom iz PU međimurske.

"Procedura je sljedeća - nadležna županijska državna odvjetništva s hrvatske i slovenske strane dogovaraju proceduru izručenja sukladno izdanom nalogu. On vjerojatno neće večeras biti izručen, nego u nedjelju, ali postoji rok od 48 sati da bude izručen međimurskoj policiji", rekao je Gačal te nadodao da će za djelo teškog ubojstva biti ispitan u hrvatskoj policiji.

Ubojica je u žrtvu ispalio više hitaca, a prilikom uhićenja je bio naoružan. Na pitanje hoće li se to oružje vještačiti u Hrvatskoj, Gačal je potvrdno odgovorio te objasnio da će se prilikom istrage utvrditi je li to isto oružje iz kojeg je ubijena žrtva.

Kako kaže, slovenska policija prilikom uhićenja nije imala poteškoća, a osumnjičenik nije pružao otpor.

Na pitanje je li nad njim obavljen test na droge, Gačal je odgovorio da nema tu informaciju. "U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom riješit će se i to pitanje", rekao je.

Automobil kojim se odvezao u Sloveniju je u Hrvatskoj, a obavljen je i očevid. "Dio tragova koji je nama bitan je pronađen u vozilu koji pokazuju da je on njime upravljao, a radilo se o kontaktnim tragovima i tragovima otisaka. Oni će se još kasnije vještačiti", nadodao je.

Prošle je godine PU međimurska imala veliku akciju u kojoj je zaplijenjena velika količina droge Galaxy u romskim naseljima, a kako ističe, problem predstavlja i oružje.

"Galaxy i oružje su problem. Ovim putem bih pozvao cijelu romsku zajednicu, prije svega njihove predstavnike, na suradnju s policijom. Mi u romskim naseljima provodimo niz preventivnih aktivnosti, a jedna od najznačajnijih je Manje oružja - manje tragedija. Svakako, problem droge i oružja je prisutan u romskim naseljima", rekao je.

Nadodao je da je policija svakodnevno prisutna u romskim naseljima te da pripadnici romske nacionalne manjine to znaju.

Nakon što osumnjičeni muškarac bude ispitan u policiji, ići će pred Županijsko državno odvjetništvo te pred suca istrage. Policija ga tereti za kazneno djelo ubojstva i teškog ubojstva u pokušaju.