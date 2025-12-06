Mario Radić o okupljanju desnice i planovima: "Dogovorili smo se u pet minuta – bez svađa i bez kalkulacija!"

Nova platforma desnih stranaka osnovat će se 9. prosinca u Vukovaru. A hoće li zadržati ovaj neformalni naziv Vukovarska koalicija ili ne, ostaje za vidjeti. U igri je još nekoliko imena. O tome je ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala s inicijatorom platforme i predsjedniko stranke DOMiNO, Mariom Radićem.

"Prvi koraci bit će osnivanje platforme. Prihvatili smo u ovom trenutku naziv Vukovarska koalicija. To ste vi novinari, bili kumovi, pa ćemo ispoštovati vaše odluke i vaše želje. Da li ćemo promijenjati međuvremena naziv koalicije, to ćemo ispašivati vaše odluke i vaše želje. Da ćemo promijenjati u međuvremena naziv koalicije, to ćemo vidjeti po svim drugim parametrima. Prvi korak će nakon toga biti organiziranje u odbore, jačanje programa zajedničke platforme, a isto tako ćemo raditi neke korake u budućnosti kao što je referendum i ostalo", najavljuje Radić.

Jedan od prioriteta najavljene desne platforme je ministasrtvo kulture, što je za njih jedno krucijalno pitanje. Radić je podsjetio na novi film Jakova Sedlara 260 dana koji od ministarstva kulture nije dobio ni jedan euro.

"Što se tiče drugih nekih još projekata oko toga, kako kažete da samo ideološke teme vadimo, evo mi razmišljamo duboko o tome da napravimo referendumu da zaštitimo gotovinu, ali ne gotovinu kao Anto Gotovinu, a gotovinu kao gotovi novac, kao ustavnu kategoriju. To je napravilo par zemalje Europske unije i mislimo da je jedan to korak koji Hrvatskoj treba", smatra Radić.

Ideološke podjele u društvu

Kad je riječ o podjelama u društvu koje trenutno dominiraju Hrvatskom Radić kaže odah kaže da oni nisu od tih koji bi ih mogli ublažiti.

"Netko tko razmišlja na neki način, tko kaže da je Balkanska federacija bez nacije i država, mi tu ne možemo pomoći. Ja sam danas isto na pressici u Zagrebu, pozvao sve čelnike stranaka koji su podržali ovaj marš koji je bio u Zagrebu - već sam taj naziv marš malo mi nije baš sjeo - da se očituju o tim natpisima. Po meni su to protoustavni natpisi i tu se mora podvući jedna crta. Ne može se rušiti hrvatska država i biti sudionik političkog života hrvatske države", kaže Radić

Na pitanje zašto misli da je to rušenje hrvatske države, Radić odgovara da je pozivanje na Balkansku federaciju bez nacija, bez država, bez granica, u suprotnosti s Ustavom gdje piše da Hrvatska ne može sudjelovati bilo kojim asocijacima na taj način.

Kad je riječ o budućim koalcijskim partnerima, odnosu s Mostom i HDZ-om Radić kaže da su kristalno jasno postavili uvjete.

"Ovaj put nema nikakvi nedoumica o bilo kakvim našim koracima. Znači prvo, mi možemo imati isključivo savez sa suverenističkim desnim strankama, koje neće ni na koji način koalirati sa lijevim strankama, tu mislimo, na Možemo i SDP. Znači mi isključivo možemo koalirati postizborno i sa HDZ-om. Ostaje uvjet koji smo jasno postavili. To je nama nulti uvjet, a to je ministarstvo kulture", rezolutan je Radić.

Odnos s "bivšima"

Radića se ne može ne pitati o odnosu s Domovinskom pokretu i je li ovo sve skupa samo pokušaj izbacivanje bivše stranke iz igre, no predsjednik Domina tvrdi da on ne razmišlja o njima. Oni su po njemu imali šansu i program koji nisu ostvarili. Naravno, ostaje pitanje kako i ova nova Vukovarska koalicija neće izgoriti u svađama u kakavima su izgorile stranke, koalicije i platforme na desnici.

"Kad je bio sad ovaj val, gdje je bilo veliko razočaranje svih ljudi. Ostali su ljudi koji su imali svoj stav u svemu tome, ljudi koji su na neki način ostali dosljedni svojim idejama. Ne može se u izborima pričati jedno prije izbora, a nakon izbora puj pik ne važi, operemo ruke i idemo dalje. Svi ovi koje nije zov vlasti, novca, funkcija poveo za sobom, nego se ostali dosljedni, to su ljudi koji će velikom vjerojatnošću ostati i dalje dosljedni", pojašnjava Radić

Za kraj je predsjednik Domina umirio sve koji brinu oko velikih imena na kojima su velike koalicije često padale zbog podjele kolača, jer je on čovjek koji se s Marijanom Pavličekom u Vukovaru dogovorio za pet minuta oko koalicije, on se s Hasanbegovićm zna godinama i sve su u pet minuta dogovorili.

"Tkogod hoće raditi, a osobito tu treba mladih ljudi, školovanih, obrazanih, koji se hoće uključiti u politiku", poručio je za kraj Mario Radić, predsjednik stranke DOMiNO.